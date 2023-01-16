"Преступления не останутся безнаказанными". Боррель прокомментировал ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

"Очередной российский ракетный обстрел вчера нанес удар по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России нацелена непосредственно на мирных жителей, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", – написал он.
Боррель подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Another Russian missile attack hit Ukrainian cities yesterday. Russia’s inhumane aggression directly targets civilians, include children.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2023
There will be no impunity for these crimes.
The EU will continue supporting Ukraine, for as long as it takes. #Dnipro
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, было разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.
По состоянию на вечер 15 января было известно, что жертвами удара стали 30 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.
Офис генпрокурора Украины заявил, что ракеты Х-22 может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиаполк РФ. Он дислоцируется на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ.