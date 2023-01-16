"Преступления не останутся безнаказанными". Боррель прокомментировал ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

"Очередной российский ракетный обстрел вчера нанес удар по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России нацелена непосредственно на мирных жителей, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", – написал он.

Боррель подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, было разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.

По состоянию на вечер 15 января было известно, что жертвами удара стали 30 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.

Офис генпрокурора Украины заявил, что ракеты Х-22 может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиаполк РФ. Он дислоцируется на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ.