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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Преступления не останутся безнаказанными". Боррель прокомментировал ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

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Боррель: ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Боррель: ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Фото: ЕРА

Вечером 15 января верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал в Twitter произошедший 14 января ракетный удар России по жилому дому в Днепре, жертвами которого стали уже 30 человек.

"Очередной российский ракетный обстрел вчера нанес удар по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России нацелена непосредственно на мирных жителей, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", – написал он.

Боррель подчеркнул, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, было разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены.

По состоянию на вечер 15 января было известно, что жертвами удара стали 30 человек, в том числе 15-летняя девочка. 73 человека травмированы, еще 43 числились пропавшими без вести. Завалы разбирают круглосуточно.

Офис генпрокурора Украины заявил, что ракеты Х-22 может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиаполк РФ. Он дислоцируется на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, Днепр, преступление, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Жозеп Боррель, дом
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