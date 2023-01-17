"Что, я прям на кнопку нажимал или в этом самолете сидел?" Российские журналисты дозвонились военным 52-го авиаполка, причастным к удару по дому в Днепре

Голенков сказал журналистке: Что, я прям, бл...дь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? Фото: myrotvorets.center

Ракетный удар по дому РФ нанесла в субботу ракетой Х-22, которая может отклоняться на расстояние до сотен метров. По состоянию на вечер 16 января известно о гибели 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.

СБУ обнародовала список военнослужащих, которые причастны к удару. Это командир 52-го полка Олег Тимошин, командир авиационного отряда 52-го полка майор Алексей Иваненко, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го полка Денис Григорьев и Динар Назыров, а также инженер по авиационному вооружению 52-го полка Евгений Поцелуев.

Согласно статье "Важных историй", журналисты смогли дозвониться всем из списка, кроме Поцелуева и Григорьева.

Военнослужащие, с которыми СМИ пообщалось, преимущественно избегали разговора, но начштаба Голенков начал с ними спорить, в ходе разговора перешел на крик. Аудиозапись этого "диалога" СМИ выложило в своем Telegram, более короткую версию опубликовали в Twitter.

Он отрицал возможность, что российская журналистка могла спрашивать о погибших в Днепре, сказал ей: "Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают".

Также Голенков рассуждал о принадлежности оккупированного РФ Крыма, а после нескольких попыток журналистки добиться комментария по поводу погибших у Днепре, возмутился: "Что, я прям, бл...дь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? [...] Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?".

"Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?" – добавил он в ответ на слова о том, что погибло 40 человек, многие остаются под завалами.

В разговор несколько раз вмешивался еще один мужчина, тот заявил, что Украина – "регион России", назвал журналистку "свиньей" и "украинской шкурой".

"Вы регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете. Россия! Россия!" – кричал он, а Голенков поддакивал.