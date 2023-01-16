В Днепре под завалами дома может быть защитница "Азовстали", ее мужа до сих пор удерживают оккупанты

По последним данным, в результате ракетного удара РФ, погибли не менее 40 человек, которые жили в этом доме Фото: ЕРА

"Моя мама, сестра и бабушка были в том же подъезде дома на Набережной Победы, в который попала российская ракета. Последний раз 14.01.2023 я говорила с мамой по телефону в 15.07. Две минуты пять секунд. "У нас все тихо вроде. Отдыхай", – рассказала она.

По словам Бабкиной, ее мать в тот день должна была быть на службе, но осталась дома из-за болезни.

"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе в ВСУ, но осталась дома через ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки..." – отметила она. В тот день Бабкина была в Одессе.

Руслана Бабкина родом из оккупированного сейчас Россией Мариуполя Донецкой области. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, ее родители – и мама, и отец – пошли защищать Украину в рядах территориальной обороны ВСУ. В мае 2022-го они вышли с "Азовстали". Мама Бабкиной вернулась из российского плена в октябре, в рамках "женского обмена".

Ее отец до сих пор в плену.

Сама Руслана Бабкина выехала из Мариуполя вместе с бабушкой в Днепр 20 марта. Там она встретилась с сестрой, эвакуировавшейся из Харькова несколькими неделями ранее.

Пока, судя по комментариям Бабкиной, новостей о ее родных, находившихся в этом доме, нет. Они числятся среди пропавших без вести.

Кроме того, как пишет "Юг.Today", в плену российских оккупантов сейчас жених девушки, который тоже в мае вышел с "Азовстали".

Бабкина попросила пользователей о финансовой поддержке и разместила в посте реквизиты для сбора на помощь родным.

"Потому что просто не знаю, что еще могу сделать сейчас, пока жду какие-то новости о своих из Днепра. Или просто распространите. Я хочу, чтобы это было известно. С ненавистью к русским, которые жили когда-то, живут сейчас и еще не родились", – резюмировала она.