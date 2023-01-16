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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре под завалами дома может быть защитница "Азовстали", ее мужа до сих пор удерживают оккупанты

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По последним данным, в результате ракетного удара РФ, погибли не менее 40 человек, которые жили в этом доме
По последним данным, в результате ракетного удара РФ, погибли не менее 40 человек, которые жили в этом доме
Фото: ЕРА

Под завалами многоэтажного дома в Днепре может быть одна из военнослужащих, защищавших "Азовсталь". Об этом ее дочь Руслана Бабкина рассказала в Facebook 15 января.

"Моя мама, сестра и бабушка были в том же подъезде дома на Набережной Победы, в который попала российская ракета. Последний раз 14.01.2023 я говорила с мамой по телефону в 15.07. Две минуты пять секунд. "У нас все тихо вроде. Отдыхай", – рассказала она.

По словам Бабкиной, ее мать в тот день должна была быть на службе, но осталась дома из-за болезни.

"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе в ВСУ, но осталась дома через ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки..." – отметила она. В тот день Бабкина была в Одессе.

Руслана Бабкина родом из оккупированного сейчас Россией Мариуполя Донецкой области. Когда РФ начала полномасштабное вторжение, ее родители – и мама, и отец – пошли защищать Украину в рядах территориальной обороны ВСУ. В мае 2022-го они вышли с "Азовстали". Мама Бабкиной вернулась из российского плена в октябре, в рамках "женского обмена".

Ее отец до сих пор в плену. 

Сама Руслана Бабкина выехала из Мариуполя вместе с бабушкой в Днепр 20 марта. Там она встретилась с сестрой, эвакуировавшейся из Харькова несколькими неделями ранее. 

Пока, судя по комментариям Бабкиной, новостей о ее родных, находившихся в этом доме, нет. Они числятся среди пропавших без вести.

Кроме того, как пишет "Юг.Today", в плену российских оккупантов сейчас жених девушки, который тоже в мае вышел с "Азовстали".

Бабкина попросила пользователей о финансовой поддержке и разместила в посте реквизиты для сбора на помощь родным.

"Потому что просто не знаю, что еще могу сделать сейчас, пока жду какие-то новости о своих из Днепра. Или просто распространите. Я хочу, чтобы это было известно. С ненавистью к русским, которые жили когда-то, живут сейчас и еще не родились", – резюмировала она.

https://www.facebook.com/rusana.babkina/posts/pfbid02BdFJakLrqJtFVv3qvtqhaqMeWEJThxH1fCHxSgEShfcguG5bh4HmeBu5q7wLqWrNl

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По последним данным, подтверждена гибель 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточны: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, военные, Мариуполь, Днепр, плен, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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