У России есть сотни ракет Х-22, часть Украина отдавала как долги за газ – командование Воздушных сил ВСУ

Он отметил, что россияне выпустили пять ракет Х-22, одна из них, попавшая в дом в Днепре, была запущена из района российского Курска. Остальные – Х-101, Х-555, "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – запускали из района Азовского моря. Из 38 запущенных ракет 25 были уничтожены во время атаки 15 января, сказал Игнат.
Он подчеркнул, что у Украины нет средств для сбития ракет Х-22.
"Они, возможно, падали сами где-то там, не долетая, падали сами, потому что понятно, что вооружение устарело и многое зависит от его хранения, насколько оно может эффективно работать, и многие эти ракеты просто падали в полях, не долетая до своих целей. Возможно, таким образом они и попали в статистику сбитых", – добавил он.
Игнат рассказал, что у России есть на вооружении сотни ракет Х-22, которые были и на вооружении в Украине.
"Мы передавали россиянам долги за газ. Их также утилизировали, резали на металлолом, часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет такова, что они, собственно, возвращаются в Украину. Это тоже стало мемом в российских пабликах, что "мы вам возвращаем". Вот все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их братских отношениях с нами и так далее. Эти ракеты у них, к сожалению, есть, и эти ракеты они применяют с начала войны против Украины – с 24 февраля", – сказал он.
Игнат напомнил, что, по данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, с 24 февраля по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.
По его словам, сбивать баллистические цели имеют возможность системы, которые могут передать Украине западные партнеры.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.
В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно, разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.
По последним данным, подтверждена гибель 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 человек, из них 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.
По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные, прилетают с огромным отклонением. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.