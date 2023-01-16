У России есть сотни ракет Х-22, часть Украина отдавала как долги за газ – командование Воздушных сил ВСУ

У РФ еще много ракет такого же типа, как попавшая в дом в Днепре, сообщил Игнат Фото: EPA

Он отметил, что россияне выпустили пять ракет Х-22, одна из них, попавшая в дом в Днепре, была запущена из района российского Курска. Остальные – Х-101, Х-555, "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – запускали из района Азовского моря. Из 38 запущенных ракет 25 были уничтожены во время атаки 15 января, сказал Игнат.

Он подчеркнул, что у Украины нет средств для сбития ракет Х-22.

"Они, возможно, падали сами где-то там, не долетая, падали сами, потому что понятно, что вооружение устарело и многое зависит от его хранения, насколько оно может эффективно работать, и многие эти ракеты просто падали в полях, не долетая до своих целей. Возможно, таким образом они и попали в статистику сбитых", – добавил он.

Игнат рассказал, что у России есть на вооружении сотни ракет Х-22, которые были и на вооружении в Украине.

"Мы передавали россиянам долги за газ. Их также утилизировали, резали на металлолом, часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет такова, что они, собственно, возвращаются в Украину. Это тоже стало мемом в российских пабликах, что "мы вам возвращаем". Вот все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их братских отношениях с нами и так далее. Эти ракеты у них, к сожалению, есть, и эти ракеты они применяют с начала войны против Украины – с 24 февраля", – сказал он.

Игнат напомнил, что, по данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, с 24 февраля по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.

По его словам, сбивать баллистические цели имеют возможность системы, которые могут передать Украине западные партнеры.