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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России есть сотни ракет Х-22, часть Украина отдавала как долги за газ – командование Воздушных сил ВСУ

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У РФ еще много ракет такого же типа, как попавшая в дом в Днепре, сообщил Игнат
У РФ еще много ракет такого же типа, как попавшая в дом в Днепре, сообщил Игнат
Фото: EPA

Россия 14 января запустила ракеты в разные регионы Украины, в первую очередь целились в объекты критической инфраструктуры. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine 16 января, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV.

Он отметил, что россияне выпустили пять ракет Х-22, одна из них, попавшая в дом в Днепре, была запущена из района российского Курска. Остальные – Х-101, Х-555, "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – запускали из района Азовского моря. Из 38 запущенных ракет 25 были уничтожены во время атаки 15 января, сказал Игнат.

Он подчеркнул, что у Украины нет средств для сбития ракет Х-22.

"Они, возможно, падали сами где-то там, не долетая, падали сами, потому что понятно, что вооружение устарело и многое зависит от его хранения, насколько оно может эффективно работать, и многие эти ракеты просто падали в полях, не долетая до своих целей. Возможно, таким образом они и попали в статистику сбитых", – добавил он.

Игнат рассказал, что у России есть на вооружении сотни ракет Х-22, которые были и на вооружении в Украине.

"Мы передавали россиянам долги за газ. Их также утилизировали, резали на металлолом, часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет такова, что они, собственно, возвращаются в Украину. Это тоже стало мемом в российских пабликах, что "мы вам возвращаем". Вот все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их братских отношениях с нами и так далее. Эти ракеты у них, к сожалению, есть, и эти ракеты они применяют с начала войны против Украины – с 24 февраля", – сказал он.

Игнат напомнил, что, по данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, с 24 февраля по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.

По его словам, сбивать баллистические цели имеют возможность системы, которые могут передать Украине западные партнеры.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно, разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС.

По последним данным, подтверждена гибель 40 человек, в том числе трех детей. Травмированы 75 человек, из них 14 детей. Разборы завалов и поиски людей под ними продолжаются.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные, прилетают с огромным отклонением. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: Днепр, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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