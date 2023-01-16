"Можно спать спокойно". В Воздушных силах ВСУ исключили сценарий повторения десантной операции России в окрестностях Киева

Пролететь просто так в Киев и высадить десант из Ил-76 "не удастся никоим образом", заверил Игнат Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом 16 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в начале войны в Украине не ожидали такого "дерзкого хода" от России – планов по захвату четырех аэродромов вокруг Киева.

"Тогда не удалось это сделать, не удастся и сейчас… Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из Ил-76 не удастся никоим образом, я думаю, что и до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно", – заверил Игнат.

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил. Накануне Россия за день перебросила в Беларусь не менее восьми истребителей и четыре военно-транспортных самолета.

По словам Игната, в этом "ничего особенного нет".

"Запланировали они учения… какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил на территорию Беларуси. А может, наоборот, с Беларуси на восточное направление [перебросят]. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад ", – отметил спикер ВС ВСУ.

Игнат подчеркнул, что аэродромы, которые РФ использует на территории Беларуси, – под пристальным наблюдением украинской разведки.