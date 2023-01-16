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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Можно спать спокойно". В Воздушных силах ВСУ исключили сценарий повторения десантной операции России в окрестностях Киева

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Пролететь просто так в Киев и высадить десант из Ил-76 "не удастся никоим образом", заверил Игнат
Пролететь просто так в Киев и высадить десант из Ил-76 "не удастся никоим образом", заверил Игнат
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Повторение десантной операции России в окрестностях Киева – сегодня абсолютно "нереалистичный сценарий".

Об этом 16 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в начале войны в Украине не ожидали такого "дерзкого хода" от России – планов по захвату четырех аэродромов вокруг Киева.

"Тогда не удалось это сделать, не удастся и сейчас… Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из Ил-76 не удастся никоим образом, я думаю, что и до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно", – заверил Игнат.

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил. Накануне Россия за день перебросила в Беларусь не менее восьми истребителей и четыре военно-транспортных самолета.

По словам Игната, в этом "ничего особенного нет".

"Запланировали они учения… какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил на территорию Беларуси. А может, наоборот, с Беларуси на восточное направление [перебросят]. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад ", – отметил спикер ВС ВСУ.

Игнат подчеркнул, что аэродромы, которые РФ использует на территории Беларуси, – под пристальным наблюдением украинской разведки.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация" и "денацификация". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.

На 7 марта россияне назначили "дедлайн" по захвату левобережной части Украины и Киева и собирались отправить сюда беглого президента Виктора Януковича, который в это время находился в Минске, рассказал 4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов.

ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. 28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, захват, разведка, аэродром, десантники, военные учения, вторжение, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, Юрий Игнат
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