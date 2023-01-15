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Россия за день перебросила в Беларусь не менее восьми истребителей – СМИ

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Четыре Су-34 приземлились на аэродроме Барановичи 15 января, проинформировал "Беларускі Гаюн"
Четыре Су-34 приземлились на аэродроме Барановичи 15 января, проинформировал "Беларускі Гаюн"
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

15 января в Беларусь из России прибыли не менее восьми истребителей.

Об этом в Telegram проинформировала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что четыре Су-34, два Су-30 и два Су-30СМ (следовали из Курска) приземлились на аэродроме Барановичи в период с 15.50 до 16.50.

"Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Барановичи прилетели еще четыре военно-транспортных самолета – три Ан-12 (один с 11 января находился на аэродроме Мачулищи под Минском) и один Ан-26.

"По нашим данным, минимум часть бортов что-то привезли – вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей, – указывается в сообщении группы. – Вероятнее всего, самолеты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях ВС Беларуси и ВС РФ".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая военно-космических сил вооруженных сил РФ.

Очередная переброска российской авиации в Беларусь связана, вероятно, с анонсированными летными учениями, а не возможными планами использования в войне против Украины, считают в британской разведке.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины не видят пока и в Пентагоне.

Теги: Россия, Беларусь, авиация, аэродром, военные учения, боеприпасы, истребители, самолеты, ракеты
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