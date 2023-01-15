Россия за день перебросила в Беларусь не менее восьми истребителей – СМИ

Об этом в Telegram проинформировала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что четыре Су-34, два Су-30 и два Су-30СМ (следовали из Курска) приземлились на аэродроме Барановичи в период с 15.50 до 16.50.

"Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Барановичи прилетели еще четыре военно-транспортных самолета – три Ан-12 (один с 11 января находился на аэродроме Мачулищи под Минском) и один Ан-26.

"По нашим данным, минимум часть бортов что-то привезли – вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей, – указывается в сообщении группы. – Вероятнее всего, самолеты прибыли для участия в совместных летно-тактических учениях ВС Беларуси и ВС РФ".