Политтехнолог Шейтельман: Когда Путин не смог захватить Киев, он все понял. Провал операции случился, когда россияне бежали из-под Киева. Дальше все пошло не так

"За время войны ничего не могу вспомнить радостного для него. Раньше – конечно. Это было видно прямо. Он очень любил вот эти издевательства над людьми, публичные унижения людей... Эти мерзкие стишки про "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" и подобные вещи он говорил с настоящим удовольствием: с настоящим таким, садистическим удовольствием. За время войны я не могу вспомнить ни одной такой фразы", – сказал Шейтельман.

Он добавил, что один такой стишок от Путина все же вспомнил: "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

"Ну, пожалуй, вот единственное. Но тоже уже без энтузиазма... Он тогда не смог захватить Киев. Конечно, он все понял. Я уверен, что он все понял. Перелом был 29 марта – 2 апреля. Вот провал "операции" случился тогда, когда они бежали из-под Киева. Дальше все пошло не так, и дальше уже Путин отыгрывает номер, потому что надо, а не потому, что он хочет", – заявил политтехнолог.

В то же время он подчеркнул, что Путин еще не проиграл войну.

"Это еще кровь, пот, слезы и огромные усилия, между прочим, миллионов людей: тех, кто на фронте, тех, кто в Киеве и где угодно. Поэтому мы еще не выиграли, и Путин еще не проиграл", – добавил Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube