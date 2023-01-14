Путин пытается снизить растущую популярность Пригожина – Институт исследования войны

Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", считают в ISW Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Военные эксперты пришли к выводу, что Соледар был нужен Пригожину нужен как инструмент для поднятия "авторитета" в России. Ему нужно там "победить", чтобы доказать президенту Владимиру Путину превосходство ЧВК "Вагнер" над регулярной армией РФ.

"Упоминание о силах "Вагнер" министерством обороны произошло после общественного резонанса, что свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", – пишут в ISW.

В то же время Кремль, вероятно, предпримет усилия, чтобы противостоять амбициям Пригожина. По данным института, он формирует пул военных блогеров, лояльных минобороны.

13 января с несколькими блогерами встретились глава Центризбиркома РФ Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровый и "глава" "ДНР" Денис Пушилин, вручив им партийные благодарственные грамоты.

"Это последнее событие в череде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блогерами, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж", – отмечают эксперты.

10 января американский ISW писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.