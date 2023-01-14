Путин пытается снизить растущую популярность Пригожина – Институт исследования войны

Военные эксперты пришли к выводу, что Соледар был нужен Пригожину нужен как инструмент для поднятия "авторитета" в России. Ему нужно там "победить", чтобы доказать президенту Владимиру Путину превосходство ЧВК "Вагнер" над регулярной армией РФ.
"Упоминание о силах "Вагнер" министерством обороны произошло после общественного резонанса, что свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", – пишут в ISW.
В то же время Кремль, вероятно, предпримет усилия, чтобы противостоять амбициям Пригожина. По данным института, он формирует пул военных блогеров, лояльных минобороны.
13 января с несколькими блогерами встретились глава Центризбиркома РФ Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровый и "глава" "ДНР" Денис Пушилин, вручив им партийные благодарственные грамоты.
"Это последнее событие в череде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блогерами, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж", – отмечают эксперты.
10 января американский ISW писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.
Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминало ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие Соледара стало возможным благодаря штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".
Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" заявил в ответ, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто взял Соледар, потому что "лодка и так качается", сказав, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".
В тот же день минобороны публикует новый пресс-релиз, в котором говорится о ведущей роли ЧВК "Вагнер" в штурме Соледара. "Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, – данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", – написано там.
"Медуза" изучила все сообщения в официальном Telegram-канале минобороны с начала войны. До этого пресс-релиза словосочетание "ЧВК "Вагнер" там ни разу не употреблялось.