Россия готовится к долгой войне и попытается вернуться к плану захвата Украины – ГУР

По ее наблюдениям, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые для этого реорганизационные меры. Оккупанты планируют накопить потенциал, чтоб реализовать первоначальный план захвата Украины.
"Они направлены на усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", – говорится в сообщении.
В ГУР считают, что попытки РФ привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавние назначения в Генеральном штабе и командовании оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах Москвы, но и об ее подготовке к продолжению широкомасштабной долговременной войны.
По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала". Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе – феврале или ближе к весне.