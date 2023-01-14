Россия готовится к долгой войне и попытается вернуться к плану захвата Украины – ГУР

По ее наблюдениям, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые для этого реорганизационные меры. Оккупанты планируют накопить потенциал, чтоб реализовать первоначальный план захвата Украины.

"Они направлены на усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

В ГУР считают, что попытки РФ привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавние назначения в Генеральном штабе и командовании оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах Москвы, но и об ее подготовке к продолжению широкомасштабной долговременной войны.