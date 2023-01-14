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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится к долгой войне и попытается вернуться к плану захвата Украины – ГУР

Москва готовится к продолжению широкомасштабной долговременной войны ГУР МО
Москва готовится к продолжению широкомасштабной долговременной войны – ГУР МО
Фото: ЕРА

Россия проводит подготовку к длительной войне, переводя экономику и военно-промышленный комплекс на военные рельсы. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 14 января сообщило в Telegram.

По ее наблюдениям, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые для этого реорганизационные меры. Оккупанты планируют накопить потенциал, чтоб реализовать первоначальный план захвата Украины.

"Они направлены на усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

В ГУР считают, что попытки РФ привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавние назначения в Генеральном штабе и командовании оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах Москвы, но и об ее подготовке к продолжению широкомасштабной долговременной войны.

Контекст:

По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала"Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе – феврале или ближе к весне.

Теги: Россия, Владимир Путин, прогноз, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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