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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Назначение Герасимова – важный сигнал. Российская власть признала, что идет полноценная война – советник Резникова Копытько

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Назначением Герасимова российский генералитет пошел "практически ва-банк" и, чтобы оправдать это, он будет стремиться взять Бахмут, отмечают в Минобороны Украины
Назначением Герасимова российский генералитет пошел "практически ва-банк" и, чтобы оправдать это, он будет стремиться взять Бахмут, отмечают в Минобороны Украины
Фото: EPA

Назначением начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войсками в Украине Кремль, по сути, признал, что ведет полноценную войну, а не "спецоперацию", и теперь может бросить больше ресурсов против украинских сил. Такое мнение выразил 11 января в Facebook внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

Он напомнил о декабрьском прогнозе главы Минобороны Алексея Резникова, согласно которому президент РФ Владимир Путин заменит командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина на кого-то другого.

"Уже тогда было видно, что Суровикин с поставленной задачей не справляется и его судьба предсказуема", – заявил Копытько.

Он указал на стратегические просчеты Суровикина: неэффективные ракетные атаки по Украине привели к заметному истощению запасов российских ракет и ускорили ряд поставок от западных партнеров Украины.

Кроме того, отметил советник министра, Суровикин позволил "невозбранно резвиться на арене за счет армии" основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову.

"И эти деятели потеряли чувство меры. Что возымеет далекоидущие последствия. Теперь либо придется указанных персонажей грубо поставить в стойло, либо масса региональных феодалов поймет, что наступило время для амбициозных и агрессивных", – считает Копытько.

В связи с этим, по его словам, Суровикину за его действия дали орден "и слегка треснули по лысине".

"Назначение Герасимова – важный сигнал. Недаром товарищ Пригожин вчера на упреждение "взял" Соледар в Telegram. Торопился. А сегодня минобороны РФ его опровергло. "Взять" Соледар и Бахмут теперь должен Герасимов. Для российского генералитета это практически ва-банк. [Министр обороны РФ Сергей] Шойгу создал конструкцию "умри сегодня ты, а завтра я"... По сути, росвласть признала, что идет полноценная война. Когда группировку возглавляет начальник Генштаба, а его замы – командующие видов, куда уж больше?" – написал Копытько.

Он отметил, что это может повлечь увеличение ресурсов, которые РФ бросит против Украины, в первую очередь – человеческих. Кроме того, возможно, несколько улучшится управление и обеспечение российской группировки.

"Нам будет трудно. Однако россиянам это уже не поможет. Теперь ответственность за тысячи трупов будет нести не какой-то непонятный Суровикин, а главный российский военный, от которого два шага до Путина. Любая неудача, а их будет много, будет снижать легитимность бункерного вождя", – резюмировал Копытько.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02cEHy5bdJoNv1yNtndw8da5x4DG7kpqSMcnYpQLzNJb1F5ZaJRoDoqaWHoxT7i48cl

Контекст:

11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей ФСБ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.

Теги: Рамзан Кадыров, Алексей Резников, Соледар, война России против Украины, минобороны РФ, Валерий Герасимов, Бахмут, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, назначение, Алексей Копытько
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