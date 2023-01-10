Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока не закончится война против России – вице-президент Еврокомиссии

Европейский союз должен поддержать Украину в достижении ее цели по вступления в ЕС, отметил Тиммерманс Фото: EPA

Об этом в интервью "Німецькій хвилі", отрывки которого опубликованы 10 января, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он отметил, что пока на территории Украины находятся российские оккупационные войска, вступление страны в ЕС есть "невозможным".

По словам Тиммерманса, "вся идея состоит в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и могла сделать этот выбор самостоятельно".

Вице-президент Еврокомиссии выразил убеждение, что Украина "борется за то, чтобы это произошло".

Европейский союз должен поддержать Украину в достижении этой цели, добавил Тиммерманс.