Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока не закончится война против России – вице-президент Еврокомиссии

Об этом в интервью "Німецькій хвилі", отрывки которого опубликованы 10 января, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Он отметил, что пока на территории Украины находятся российские оккупационные войска, вступление страны в ЕС есть "невозможным".
По словам Тиммерманса, "вся идея состоит в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и могла сделать этот выбор самостоятельно".
Вице-президент Еврокомиссии выразил убеждение, что Украина "борется за то, чтобы это произошло".
Европейский союз должен поддержать Украину в достижении этой цели, добавил Тиммерманс.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.
Зеленский заявлял 6 января, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение ближайшего полугода.