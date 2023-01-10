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Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока не закончится война против России – вице-президент Еврокомиссии

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Европейский союз должен поддержать Украину в достижении ее цели по вступления в ЕС, отметил Тиммерманс
Европейский союз должен поддержать Украину в достижении ее цели по вступления в ЕС, отметил Тиммерманс
Фото: EPA

Одним из условий для вступления Украины в Европейский союз является прекращение войны против РФ и вывод российских войск с украинской территории.

Об этом в интервью "Німецькій хвилі", отрывки которого опубликованы 10 января, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он отметил, что пока на территории Украины находятся российские оккупационные войска, вступление страны в ЕС есть "невозможным".

По словам Тиммерманса, "вся идея состоит в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и могла сделать этот выбор самостоятельно".

Вице-президент Еврокомиссии выразил убеждение, что Украина "борется за то, чтобы это произошло".

Европейский союз должен поддержать Украину в достижении этой цели, добавил Тиммерманс.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Зеленский заявлял 6 января, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение ближайшего полугода.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, переговоры, Франс Тиммерманс, евроинтеграция, Европейский союз, война России против Украины, вице-президент, Евросоюз, интервью, вступ, членство, ЕС
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