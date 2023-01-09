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Еврокомиссия завершает подготовку отчета о соответствии украинского законодательства европейскому

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Еврокомиссия в этом году планирует отчитаться о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС
Еврокомиссия в этом году планирует отчитаться о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия завершает подготовку аналитического отчета о соответствии украинского законодательства законодательству ЕС, являющегося дополнением к основному выводу о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"В настоящее время комиссия завершает подготовку аналитического отчета о соответствии Украины законодательству ЕС, то есть о степени приближения ко всей совокупности норм и правил ЕС. Отчет дополняет заключение по заявке на членство в ЕС, принятое комиссией в июне 2022 года", – сообщила она.

Писонеро добавила, что комиссия отчитается о выполнении условий в рамках очередного пакета мер по расширению ЕС в 2023 году.

Речь идет о следующих условиях: реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП, борьба с отмыванием средств, реализация антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейская комиссия, евроинтеграция, законодательство, закон, Европа, отчет, членство, ЕС
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