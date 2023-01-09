Еврокомиссия завершает подготовку отчета о соответствии украинского законодательства европейскому

Еврокомиссия в этом году планирует отчитаться о выполнении Украиной условий для вступления в ЕС Фото: depositphotos.com

"В настоящее время комиссия завершает подготовку аналитического отчета о соответствии Украины законодательству ЕС, то есть о степени приближения ко всей совокупности норм и правил ЕС. Отчет дополняет заключение по заявке на членство в ЕС, принятое комиссией в июне 2022 года", – сообщила она.

Писонеро добавила, что комиссия отчитается о выполнении условий в рамках очередного пакета мер по расширению ЕС в 2023 году.

Речь идет о следующих условиях: реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП, борьба с отмыванием средств, реализация антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах.