Зеленский провел переговоры с премьером Швеции и заявил, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в течение полугода

Согласно релизу, одной из тем разговора была евроинтеграция Украины. Зеленский высказал ожидание, что Украина начнет переговоры о вступлении в течение ближайшего полугода – пока в Совете ЕС будет председательствовать Швеция.

"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", – сказал он.

Также Зеленский рассказал собеседнику о ситуации на фронте и передал ему информацию об оборонных потребностях сил обороны Украины.

"Владимир Зеленский также рассказал главе шведского правительства об украинской формуле мира и высказался за активное участие председательствующей в Совете Евросоюза ЕС и Швеции в реализации этой инициативы, призванной принести мир Европейскому региону", – отметили в ОП и сообщили, что Зеленский пригласил поблагодарил Швецию за предоставленную гуманитарную помощь и пригласил Кристерссона посетить Киев.

Швеция начала председательство в Совете Евросоюза 1 января, Зеленский тогда поздравил Кристерссона с началом председательства и выразил ожидание, что за это время будут сделаны "дальнейшие практические шаги на пути интеграции Украины в ЕС".