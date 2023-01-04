В нынешних условиях не может быть речи о реформе промышленных отходов – Федерация металлургов Украины

У предприятий нет средств на модернизацию, так как они работают в убыток, отметил глава Федерации металлургов Сергей Беленький Фото: depositphotos.com

"Различные экологические нормативы в последнее время активно педалируют профильные организации под предлогом евроинтеграции. В то же время эти нормы часто пытаются имплементировать бездумно – не понимая, что сегодня наши предприятия лишены каких-либо возможностей привлечь инвестиции", – заявил Беленький.

Глава ФМУ добавил, что в ЕС на новые нормы предприятия переходили несколько десятков лет при помощи фондов, которые помогали финансировать этот переход.

"У нас государство не планирует помогать предприятиям производить огромный объем инвестиций. Но у предприятий, на чьи плечи ложатся эти расходы, нет таких средств – они работают в убыток. И в нынешних условиях речь о введении реформы промышленных отходов просто не может идти – предприятия будут вынуждены сворачивать производство и увольнять работников, от чего пострадает и социальная сфера, и бюджеты на своих уровнях. Это, пожалуй, главное, на что стоило бы власти обращать внимание", – отметил он.