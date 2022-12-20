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Проект по вводу системы автоматизированного контроля за выбросами должен быть доработан – Оринчак

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На сегодняшний день предприятия Украины столкнулись с массовой утратой рынков сбыта, отметили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины
На сегодняшний день предприятия Украины столкнулись с массовой утратой рынков сбыта, отметили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины  
Фото: depositphotos.com

Проект введения системы автоматизированного контроля за выбросами, разработанный Министерством по защите окружающей среды и природных ресурсов, может усугубить ситуацию в промышленности Украины. Поэтому ведомство должно прислушиваться к мнению общественности и отправить проект на доработку. Такое мнение высказала в комментарии "Обозревателю" исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак.

"Я надеюсь, что проект не примут, потому что сейчас не актуальны какие-либо притеснения бизнеса и введение драконовских норм, которые никак не способствуют ведению бизнеса. Я считаю, что этот проект можно отсрочить", – подчеркнула она.

Оринчак добавила, что экология – это очень важная тема для Украины и к ней обязательно следует вернуться, однако только после победы.

"Сейчас не то время, чтобы вводить их в действие. Поэтому я надеюсь, что министерство прислушается к общественности и проект снимут на доработку", – отметила она.

Эксперт напомнила: по предварительным оценкам, введение новых норм от Минокружения будет стоить бизнесу 6 млрд грн, и ни о какой помощи государства речи не идет.

"К сожалению, в Украине такая ситуация, что нам трудно имплементировать нормы ЕС, ведь у нас совсем другие прибыли, в том числе зарплаты и пенсии. В ЕС финансовые планки, в том числе для предприятий, значительно выше, поэтому Украина должна смотреть в первую очередь на финансовые реалии, а не равняться с Европой и пытаться как можно больше взять из бизнеса. Ведь предприятия могут просто остановиться", – подчеркнула Оринчак.

Она подчеркнула: на сегодняшний день предприятия Украины столкнулись с массовой, тотальной утратой рынков сбыта.

"Мы становимся неконкурентоспособными по многим направлениям – из-за сложной логистики и государственного экспортного контроля. Это необходимо тоже учитывать", – резюмировала Оринчак.

Теги: экология, промышленность, бизнес, выбросы
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