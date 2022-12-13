Федерация работодателей Украины призвала правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов

По подсчетам ФРУ, инвестиции компаний в закупку и обслуживание систем контроля составят около 6 миллиардов гривен инвестиций Фото: depositphotos.com

По мнению авторов заявления, решение Минприроды идет вразрез с европейской директивой по выбросам, которую обязана имплементировать Украина. И пока эта имплементация не состоится, вводить новые системы контроля выбросов нельзя, считают в ФРУ.

"В условиях вооруженной агрессии РФ работодатели концентрируют усилия на сохранении и возобновлении производства и рабочих мест. О начале новых или продолжении начатых ранее проектов модернизации, в том числе экологических, сегодня во многих случаях речь не идет, до возобновления производственных процессов", – подчеркнули в Федерации .

По подсчетам авторов, инвестиции компаний в закупку и обслуживание систем контроля составят около 6 миллиардов гривен инвестиций.

"Кроме того, в Украине отсутствует производство специального оборудования для автоматизированного контроля выбросов – как и специалисты для его отладки и поддержки, – подчеркнули в ФРУ.

В Федерации напомнили: Украина обязалась постепенно имплементировать европейское законодательство, в частности Директиву 2010/75/ЕС по промышленным выбросам.

"Европейское регулирование в части систем контроля учитывает дифференциацию новых и существующих установок. В то же время Инициатива о внедрении автоматизированных систем контроля выбросов не соответствует таким принципам государственной регуляторной политики, как эффективность, сбалансированность и предсказуемость", – отметили в ФРУ.

В Федерации подчеркнули: В ЕС предусмотрена поддержка компаний, которые внедряют системы контроля в сфере промышленного загрязнения. В Украине же государственная поддержка, направленная на сохранение производств и рабочих мест, пока не предусмотрена ни одним документом.

"Поэтому работодатели призывают правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ, пока не будет имплементирована европейская директива. А также – пока не будет разработана программа государственной поддержки инвестиций бизнеса во внедрение автоматизированных систем контроля выбросов", – резюмировали во ФРУ.