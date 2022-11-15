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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В результате агрессии РФ погибли 6 млн домашних животных и не менее 50 тыс. дельфинов

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Зеленский поблагодарил страны, помогающие Украине с разминированием
Зеленский поблагодарил страны, помогающие Украине с разминированием
Фото: president.gov.ua

В результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море. Об этом 15 ноября во время выступления по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

Он сообщил, что миллионы гектаров леса сожжены обстрелами, почти 200 тыс. гектаров украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами.

"Десятки угольных шахт затоплены, в том числе шахта, в которой в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв… Это шахта "Юнком" в Донецкой области – на оккупированной Россией территории. [Она] затоплена уже несколько лет именно из-за оккупантов. Хотя всем в Москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а следовательно, для Черноморского бассейна. Только деоккупация нашей территории может создать условия для снятия этой угрозы", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что невозможно точно установить объем загрязнения атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров. 

"А еще – взорванные сооружения, сожженные химические предприятия, множество захоронений убитых животных. Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 млн домашних животных. 6 млн! Это официальные данные. Уничтожены не менее 50 тыс. дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них – это плодородные почвы. Были плодородные почвы", – сказал глава государства.

Он напомнил, что на прошлой неделе на климатическом саммите в Египте предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны.

Зеленский поблагодарил страны, помогающие Украине с разминированием, и призвал наращивать предоставление такой техники и отправку специалистов. 

"Необходимы также средства и технологии для восстановления очистных сооружений. Это все не просто украинская проблема. Это вызов всему миру", – добавил он.

Контекст:

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября.

Зеленский во время выступления представил тезисы украинской "формулы мира", среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных, а также депортированных Россией украинцев; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, экология, животные, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, война России против Украины, дельфины, саммит G20
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