Зеленский: В результате агрессии РФ погибли 6 млн домашних животных и не менее 50 тыс. дельфинов

Он сообщил, что миллионы гектаров леса сожжены обстрелами, почти 200 тыс. гектаров украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами.

"Десятки угольных шахт затоплены, в том числе шахта, в которой в 1979 году был совершен подземный ядерный взрыв… Это шахта "Юнком" в Донецкой области – на оккупированной Россией территории. [Она] затоплена уже несколько лет именно из-за оккупантов. Хотя всем в Москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а следовательно, для Черноморского бассейна. Только деоккупация нашей территории может создать условия для снятия этой угрозы", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что невозможно точно установить объем загрязнения атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров.

"А еще – взорванные сооружения, сожженные химические предприятия, множество захоронений убитых животных. Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 млн домашних животных. 6 млн! Это официальные данные. Уничтожены не менее 50 тыс. дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них – это плодородные почвы. Были плодородные почвы", – сказал глава государства.

Он напомнил, что на прошлой неделе на климатическом саммите в Египте предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны.

Зеленский поблагодарил страны, помогающие Украине с разминированием, и призвал наращивать предоставление такой техники и отправку специалистов.

"Необходимы также средства и технологии для восстановления очистных сооружений. Это все не просто украинская проблема. Это вызов всему миру", – добавил он.