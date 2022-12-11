На одной из крупнейших птицефабрик Украины во время оккупации погибло более 4 млн кур, они захоронены в трехметровом котловане. Открыто производство об экоциде

Из-за обстрелов ферма еще в марте осталась без электроэнергии, а у сотрудников не было возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим Фото: kherson.gp.gov.ua

Открыто уголовное производство по факту массового уничтожения объектов животного мира, которое может повлечь за собой экологическую катастрофу (ст. 441 Уголовного кодекса Украины – экоцид).

Как пояснили в прокуратуре, из-за обстрелов ферма еще в марте осталась без электроэнергии.

Во время оккупации у предприятия не было возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло большинство кур. До начала вторжения их там было более 4 млн.

Падеж такого количества птиц мог привести к бактериальному заражению значительной территории, поэтому на ферме 10 декабря провели следственные действия.

"В ходе осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной около трех метров и площадью 1880 м². Кроме того, выявлено, что часть погибшей птицы находится в птичниках", – говорится в сообщении.

При осмотре отобрали образцы, чтобы выяснить, как массовая гибель и захоронения птиц повлияли на окружающую среду. Прокуратура инициировала проведение необходимых исследований.

Фото: kherson.gp.gov.ua

В группе компаний "Укрлендфарминг", в состав которой входит птицефабрика "Чернобаевская", оценили прямые убытки от ее уничтожения в 800 млн грн. По данным компании, из-за военных действий со стороны РФ на ферме погибло более 4 млн кур взрослого поголовья и около 700 тысяч молодняка.

"Общие финансовые потери от уничтожения производства куриных яиц в результате российской агрессии на текущий момент достигают 1,5 млрд грн", – сообщили в группе компаний 13 ноября.