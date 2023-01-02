Россия причинила экологии Украины ущерб на $35,3 млрд – Резников

"Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в $35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон находятся под угрозой. Статья 55 протокола I [к Женевским конвенциям] запрещает вести войну против природной среды путем расправ, но России все равно", – написал Резников.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.