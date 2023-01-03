Реформа промышленного загрязнения требует переходного периода – Украинская ассоциация производителей ферросплавов

"На сегодняшний день предприятия не могут себе позволить такую автоматику. Поэтому все предоставили совместное возражение этой инициативе – ведь это очень серьезные затраты. Отраслям нужен переходный период, а не просто решение, после которого все должно заработать автоматически", – прокомментировал эксперт опубликованное постановление Минприроды о внедрении автоматических систем контроля выбросов.

Он убежден, что введение таких новшеств постановлением нарушает нормы украинского законодательства. Также должны быть отработаны механизмы государственного финансирования экологической реформы, как это происходило в Европе, добавил Кудрявцев.

"Во-первых, сначала должен быть принят закон, после которого могут быть рассмотрены подзаконные акты – приказы и постановления. Кроме того, в Европе все эти решения принимались совместно с властью и с участием государственного финансирования, в то время как в Украине эти расходы ложатся целиком на плечи бизнеса. И это тоже должно быть предметом серьезного обсуждения", – подчеркнул исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов.