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Реформу промышленного загрязнения следует доработать в диалоге с бизнесом – ЕВА

В Европейской бизнес-ассоциации напомнили, что в Украине сейчас война, поэтому возможности предприятий по модернизации очень ограничены
В Европейской бизнес-ассоциации напомнили, что в Украине сейчас война, поэтому возможности предприятий по модернизации очень ограничены
Фото: psm7.com

Диалог между бизнесом и властью должен быть продолжен, а законопроект по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения – доработан, так как он все еще содержит ряд двусмысленностей, в том числе нарушающих европейские нормы. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Законопроекты №6004-1 и 6004-2 по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения направлены на имплементацию положений директивы №2010/75/ЕС о промышленных выбросах, отметили в организации. В частности, предприятия будут получать единое интегрированное разрешение вместо трех, а на замену действующим экологическим нормативам придут выводы наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). По информации ЕВА, будет рассмотрена консолидированная и доработанная версия документа, которую условно назвали №6004-д.

"Европейская бизнес-ассоциация приветствует разработку законопроекта №6004-д и учет предыдущих предложений и замечаний. Однако законопроект №6004-д все еще содержит двусмысленные моменты, нуждающиеся в доработке", – подчеркнули в ЕВА.

Проект предлагает в случае отсутствия НДТМ интегрированное разрешение выдавать в соответствии с наилучшими доступными технологиями и методами управления, которые будет определять Минприроды.

"Таким образом, Минприроды фактически получает право пользоваться требованиями выводов НДТМ до момента их утверждения. Кроме этого, оператор, осуществляющий строительство установки, НДТМ в отношении которой не утвержден на момент подачи им заявления о получении интегрированного разрешения, не будет понимать, отвечает ли его оборудование требованиям НДТМ, определенным Минприроды в соответствии с критериями", – подчеркнули в ЕВА.

Согласно проекту, отмечают в организации, Минприроды может инициировать обновление условий интегрированного разрешения, а оператор обязан принять эту инициативу, в противном случае его разрешение может быть аннулировано во внесудебном порядке. Это вызывает у бизнеса опасения, что оператору могут быть установлены сроки, в которые невозможно выполнить требования. Кроме того, это не отвечает директиве 2010/75/ЕС, согласно которой Минприроды должно детально обосновать перед оператором свои инициативы, сказано в заявлении.

В Ассоциации также напомнили, что в Украине сейчас война, поэтому возможности предприятий по модернизации очень ограничены и срок действия интегрированного разрешения в 10 лет критически мал и требует существенного увеличения – например, до 20 лет.

"Сроки также могут быть определены отдельно для каждого оператора исходя из индивидуальных особенностей и с учетом влияния войны, тяжелого финансового состояния украинской промышленности, отсутствия возможности привлечения финансирования и необходимости строительства абсолютно новых установок, а не обновления существующих", – подчеркнули в ЕВА.

Из-за этих, а также других двусмысленностей, содержащихся в законопроекте, он должен быть доработан, а диалог власти и бизнеса – продолжен, резюмировали в Европейской бизнес-ассоциации.

Теги: экология, технологии, законопроект, финансы, реформа, Европейская бизнес-ассоциация, выбросы
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