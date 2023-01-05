К 7 марта россияне собирались захватить Киев и отправить туда Януковича, а к 19-му – взять Львов – Данилов

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов 4 января в эфире телемарафона, видео опубликовало ТСН.
По словам секретаря СНБО, у россиян было два плана.
"Первый план у них был до 7 марта. До 7 марта они должны были закончить полностью то, что касается Левобережья, то, что касается Киева. Это был крайний срок. Именно в этот день один гражданин Российской Федерации, а в прошлом гражданин нашей страны Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже быть тут, в Украине", – сказал Данилов.
На следующем этапе россияне планировали захватить запад Украины "включительно со Львовом" и собирались сделать это за 19 дней.
После этого, по информации спецслужб разных стран, Украину ожидали "оккупация, ликвидация высшего военно-политического руководства страны, концлагеря, фильтрационные лагеря", перечислил Данилов. По его словам, на это он отвечал представителям иностранных спецслужб, что они не знают украинцев и такого не будет, что "очень раздражало" разведчиков.
"Ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова "совсем", – подчеркнул Данилов.
Он также заявил, что полностью подготовиться к полномасштабной войне невозможно, но государство готовилось к ней, и если бы не это, "то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали".
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация" Украины. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.