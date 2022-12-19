ГБР объявило о завершении расследования о Харьковских соглашениях, в госизмене подозреваются Янукович и Азаров

По данным ГБР, Янукович привлек к Харьковским соглашениям почти всех членов правительства Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины [Виктора Януковича и Николая Азарова] в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения", – говорится в сообщении.

Документ продлил пребывание ЧФ РФ на полуострове на 25 лет, после чего последовало увеличение числа российских военных на полуострове, и это Россия использовала для "аннексии" Крыма в 2014 году и полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

В Госбюро отметили, что Янукович "обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству" и "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур".

Для этого четвертый президент "привлек к выполнению задачи почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов", объяснили в ведомстве.

"В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них, по имеющимся данным, скрывается на Кипре, а местонахождение второго проверяется. Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии", – рассказали в ГБР.