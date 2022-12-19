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ГБР объявило о завершении расследования о Харьковских соглашениях, в госизмене подозреваются Янукович и Азаров

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По данным ГБР, Янукович привлек к Харьковским соглашениям почти всех членов правительства
По данным ГБР, Янукович привлек к Харьковским соглашениям почти всех членов правительства
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Досудебное расследование о подписании в 2010 году договора между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму (известного как Харьковские соглашения) завершено. Об этом 19 декабря проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegrаm.

"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины [Виктора Януковича и Николая Азарова] в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения", – говорится в сообщении.

Документ продлил пребывание ЧФ РФ на полуострове на 25 лет, после чего последовало увеличение числа российских военных на полуострове, и это Россия использовала для "аннексии" Крыма в 2014 году и полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

В Госбюро отметили, что Янукович "обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству" и "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур".

Для этого четвертый президент "привлек к выполнению задачи почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов", объяснили в ведомстве.

"В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них, по имеющимся данным, скрывается на Кипре, а местонахождение второго проверяется. Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии", – рассказали в ГБР.

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Госбюро расследований сообщило Януковичу о подозрении в госизмене, в мае 2020 года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте 2021 года, в октябре того же года его заочно арестовали.

И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточняли в ГБР.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, Крым, правительство, Черноморский флот РФ, экстрадиция, госизмена, Государственное бюро расследований, подозрение, премьер-министр, ГБР, Харьковские соглашения
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