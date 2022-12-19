ГБР объявило о завершении расследования о Харьковских соглашениях, в госизмене подозреваются Янукович и Азаров

"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины [Виктора Януковича и Николая Азарова] в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые Харьковские соглашения", – говорится в сообщении.
Документ продлил пребывание ЧФ РФ на полуострове на 25 лет, после чего последовало увеличение числа российских военных на полуострове, и это Россия использовала для "аннексии" Крыма в 2014 году и полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года.
В Госбюро отметили, что Янукович "обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству" и "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур".
Для этого четвертый президент "привлек к выполнению задачи почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов", объяснили в ведомстве.
"В настоящее время продолжается экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них, по имеющимся данным, скрывается на Кипре, а местонахождение второго проверяется. Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры по оформлению ему военной пенсии", – рассказали в ГБР.
Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Госбюро расследований сообщило Януковичу о подозрении в госизмене, в мае 2020 года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте 2021 года, в октябре того же года его заочно арестовали.
И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточняли в ГБР.