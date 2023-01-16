"На всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО". В Беларуси объявили о начале совместных с РФ учений военной авиации

От российской стороны участвует воинское формирование воздушно-космических сил, отметили в сообщении.
"Главная цель учений – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", – заявили в белорусском ведомстве.
Во время тренировок планируют отработать ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы; авиационную поддержку войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.
"Для обеспечения проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Минобороны Беларуси анонсировало, что эти учения продлятся до 1 февраля.
Белорусские медиа в последние дни фиксировали прибытие в Беларусь дополнительных российских истребителей.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.