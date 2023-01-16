"На всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО". В Беларуси объявили о начале совместных с РФ учений военной авиации

От российской стороны участвует воинское формирование воздушно-космических сил, отметили в сообщении.

"Главная цель учений – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", – заявили в белорусском ведомстве.

Во время тренировок планируют отработать ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы; авиационную поддержку войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси анонсировало, что эти учения продлятся до 1 февраля.

Белорусские медиа в последние дни фиксировали прибытие в Беларусь дополнительных российских истребителей.