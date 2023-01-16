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"На всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО". В Беларуси объявили о начале совместных с РФ учений военной авиации

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Ожидается, что учения продлятся до 1 февраля
Ожидается, что учения продлятся до 1 февраля
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав так называемой региональной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

От российской стороны участвует воинское формирование воздушно-космических сил, отметили в сообщении.

"Главная цель учений – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", – заявили в белорусском ведомстве.

Во время тренировок планируют отработать ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы; авиационную поддержку войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

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Минобороны Беларуси анонсировало, что эти учения продлятся до 1 февраля.

Белорусские медиа в последние дни фиксировали прибытие в Беларусь дополнительных российских истребителей. 

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Теги: Россия, Беларусь, авиация, аэродром, вертолет, военные учения, самолеты, учения, десант
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