РФ начала использовать для атак по Украине из Беларуси новые зенитные ракеты. В зону поражения входят Киев, Житомир, Ровно – СМИ

Издание из собственных источников получило фото обломков этих зенитных ракет модели 48Н6ДМ. Раньше оккупанты не раз применяли ракеты от С-300 модели 5В55, имеющие меньшую дальность и взрывную силу.
Ракета 48Н6ДМ, не находящаяся на вооружении ВСУ, имеет большую боевую часть, а главное – дальность полета, говорится в сообщении. Для 5В55 дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а вес боевой части – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км и 180 кг соответственно.
Defense Express отмечает, что пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ из С-400, с максимальной долей вероятности, является территория находящегося под Гомелем белорусского аэродрома Зябровка. Это всего в 20 км от границы с Украиной.
"Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал в качестве пускового района С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области. Доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в качестве ракеты "земля-земля" составляет от 230 км, и это только стартовый показатель. Зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", – подчеркивает авторы статьи.
Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.
Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.
Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.