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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ начала использовать для атак по Украине из Беларуси новые зенитные ракеты. В зону поражения входят Киев, Житомир, Ровно – СМИ

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Ракеты, выпущенные по Киеву 14 января, летели с севера по баллистической траектории, сообщили в Воздушных силах ВСУ
Ракеты, выпущенные по Киеву 14 января, летели с севера по баллистической траектории, сообщили в Воздушных силах ВСУ
Фото: defence-ua.com

Во время массированной атаки 14 января Россия била по Украине из зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 ракетами, которые раньше ни использовала. Об этом 15 января пишет Defense Express.

Издание из собственных источников получило фото обломков этих зенитных ракет модели 48Н6ДМ. Раньше оккупанты не раз применяли ракеты от С-300 модели 5В55, имеющие меньшую дальность и взрывную силу.

Ракета 48Н6ДМ, не находящаяся на вооружении ВСУ, имеет большую боевую часть, а главное – дальность полета, говорится в сообщении. Для 5В55 дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а вес боевой части – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км и 180 кг соответственно.

Defense Express отмечает, что пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ из С-400, с максимальной долей вероятности, является территория находящегося под Гомелем белорусского аэродрома Зябровка. Это всего в 20 км от границы с Украиной.

"Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал в качестве пускового района С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области. Доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в качестве ракеты "земля-земля" составляет от 230 км, и это только стартовый показатель. Зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", – подчеркивает авторы статьи.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.

Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.

Последние воздушные атаки на Киев до этого российские оккупанты предприняли 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Теги: Киев, Львов, Беларусь, Ровно, Житомир, Луцк, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, С-400
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