РФ начала использовать для атак по Украине из Беларуси новые зенитные ракеты. В зону поражения входят Киев, Житомир, Ровно – СМИ

Ракеты, выпущенные по Киеву 14 января, летели с севера по баллистической траектории, сообщили в Воздушных силах ВСУ Фото: defence-ua.com

Издание из собственных источников получило фото обломков этих зенитных ракет модели 48Н6ДМ. Раньше оккупанты не раз применяли ракеты от С-300 модели 5В55, имеющие меньшую дальность и взрывную силу.

Ракета 48Н6ДМ, не находящаяся на вооружении ВСУ, имеет большую боевую часть, а главное – дальность полета, говорится в сообщении. Для 5В55 дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а вес боевой части – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км и 180 кг соответственно.

Defense Express отмечает, что пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ из С-400, с максимальной долей вероятности, является территория находящегося под Гомелем белорусского аэродрома Зябровка. Это всего в 20 км от границы с Украиной.

"Именно этот аэродром в Беларуси уже официально фигурировал в качестве пускового района С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области. Доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в качестве ракеты "земля-земля" составляет от 230 км, и это только стартовый показатель. Зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", – подчеркивает авторы статьи.