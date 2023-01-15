Воздушные силы об обстрелах Киева ракетами С-300: Есть такая угроза теперь

Оккупанты уже применяли зенитные ракеты С-300 для ударов по Харькову, Днепру, Николаеву и Запорожской области, но Киев утром 14 января атаковали ими впервые, отметил Игнат Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Об этом 15 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с участием Игната опубликована в YouTube ТСН.

По его словам, российские оккупанты уже применяли С-300 для ударов по Харькову, Днепру, Николаеву и Запорожской области, но Киев накануне атаковали ими впервые.

"Применяет враг долгое время ракеты С-300 для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, которые он пытается уничтожить. Но чаще страдают люди, потому что ракеты вылетают с большого расстояния, около 150 км, и таким образом попадают. Поскольку чем больше дальность, тем больше неточность", – сказал Игнат.

Он добавил, что оккупанты такой же принцип применили по Киеву.

"Как это происходит? Тот самый ЗРК мог быть заранее подтянут к границе с севера страны. Мы не говорим, где это было... Пока говорим, что это было северное направление. Ночью была подготовка к террористическому акту, таким образом выпущена ракета", – рассказал Игнат.

Как подчеркнул спикер командования ВС ВСУ, ракета С-400 летит со скоростью более 4 тыс. км/ч, а С-300 – свыше 3 тыс. км/ч.

"Был обстрел именно ракетами С-400 или С-300. С-300 определенных модификаций, потому что не каждая ракета летит на такое расстояние. И была выпущена буквально на две минуты от пуска до взрывов. Поэтому есть такая угроза теперь. Будут предприняты определенные шаги именно того, что касается северного направления, для того чтобы избегать таких вещей, которые произошли", – резюмировал Игнат.