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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ровенской области заминирован весь приграничный периметр, только безумец решится полезть в Полесский котел – ОВА

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Жители Ровенской области ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения, отметили в ОВА
Жители Ровенской области ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения, отметили в ОВА
Фото: Віталій Коваль / Facebook

На фоне сообщений о возможном повторном нападении РФ со стороны Беларуси на севере Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные сооружения, а также противотанковые рвы.

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Все 229 км с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление", – написал руководитель ОВА.

По словам Коваля, у местного населения – "боевое настроение".

"Считайте, это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ровенской области – это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогли сломить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", – отметил глава Ровенской ОВА.

Коваль рассказал, что местные жители ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.

Также в Ровенской области "ежедневно проходят боевые сложения, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны" ВСУ, тероборона, пограничники и добровольцы, добавил глава ОВА.

"В нашем регионе весь приграничный периметр заминирован. К тому же, север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси, – подчеркнул Коваль. – Готова ли Ровенская область отразить нападение врага со стороны Беларуси? Да, мы готовы. Готовы сражаться и победить за нашу независимость".

https://www.facebook.com/koval8/posts/pfbid02fhMJZeeoHYt8dKg1dYLyCQ3b8rpY946L8wqJt5kMEo669u57o3U99CP8kZaiW27Kl

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая ВКС ВС РФ.

В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.

11 января в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, военнослужащими РФ и боеприпасами.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Ровенская область, граница, партизаны, добровольцы, угрозы, пограничники, вторжение, ВСУ, фортификационные сооружения, наступление, война России против Украины, учения, Ровенская ОГА, Виталий Коваль, российские оккупанты
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