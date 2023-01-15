В Ровенской области заминирован весь приграничный периметр, только безумец решится полезть в Полесский котел – ОВА

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
"Все 229 км с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление", – написал руководитель ОВА.
По словам Коваля, у местного населения – "боевое настроение".
"Считайте, это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ровенской области – это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогли сломить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", – отметил глава Ровенской ОВА.
Коваль рассказал, что местные жители ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.
Также в Ровенской области "ежедневно проходят боевые сложения, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны" ВСУ, тероборона, пограничники и добровольцы, добавил глава ОВА.
"В нашем регионе весь приграничный периметр заминирован. К тому же, север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси, – подчеркнул Коваль. – Готова ли Ровенская область отразить нападение врага со стороны Беларуси? Да, мы готовы. Готовы сражаться и победить за нашу независимость".
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Авиаподразделения ВС России и Беларуси с 16 января по 1 февраля 2023 года проведут совместные летно-тактические учения, во время которых задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО, сообщали в минобороны Беларуси. 8 января в Беларусь прибыла авиационная составляющая ВКС ВС РФ.
В Пентагоне 9 января 2023 года заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины.
11 января в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, военнослужащими РФ и боеприпасами.