В Ровенской области заминирован весь приграничный периметр, только безумец решится полезть в Полесский котел – ОВА

Жители Ровенской области ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения, отметили в ОВА Фото: Віталій Коваль / Facebook

Об этом 15 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Все 229 км с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона. Если власти Беларуси разрешат им начать наступление", – написал руководитель ОВА.

По словам Коваля, у местного населения – "боевое настроение".

"Считайте, это еще одна армия. Люди готовы защищать свою территорию. Исторически север Ровенской области – это край партизанской славы. Здесь всегда было сильное движение сопротивления. Их не смогли сломить ни фашистская Германия, ни все запрещающая и контролирующая советская власть. Здесь живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей", – отметил глава Ровенской ОВА.

Коваль рассказал, что местные жители ежедневно приходят копать противотанковые рвы, а также помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения.

Также в Ровенской области "ежедневно проходят боевые сложения, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны" ВСУ, тероборона, пограничники и добровольцы, добавил глава ОВА.

"В нашем регионе весь приграничный периметр заминирован. К тому же, север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси, – подчеркнул Коваль. – Готова ли Ровенская область отразить нападение врага со стороны Беларуси? Да, мы готовы. Готовы сражаться и победить за нашу независимость".