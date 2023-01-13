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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция проверила 345 тыс. жителей районов, граничащих с Беларусью. Более 100 человек передали СБУ

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Клименко: Мы постоянно контролируем ситуацию в приграничных районах
Клименко: Мы постоянно контролируем ситуацию в приграничных районах
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Национальная полиция Украины проводит профилактические проверки в населенных пунктах Житомирской, Волынской и Ровенской областей, расположенных вблизи границы с Беларусью. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Хотя эти области и тыловые, но имеют общую границу со страной, которая позволила России напасть на Украину со своей территории и способствует терроризирующим обстрелам мирного украинского населения. Потому мы постоянно контролируем ситуацию в приграничных районах", – отметил Клименко.

По его словам, в целом полиция уже проверила более 345 тыс. человек почти в 1 тыс. приграничных населенных пунктов трех областей. 

"Тех, кто вызвал особые подозрения, проверяли и на полиграфе. Более 100 человек полиция передала для дальнейшей отработки в СБУ", – добавил глава Нацполиции.

Клименко отметил, что профилактические меры в этих районах продолжаются.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0RmxeeqsqmLdvCkVtixnT7JtvSuMnnLcEShw83QXPZG1urogSkAM7anV4rauJ27Tal

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В Госпогранслужбе Украины заявляли 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. 12 января 2023 года в Генштабе ВСУ также не фиксировали такой группировки.

Теги: СБУ, Беларусь, Ровенская область, Волынская область, Житомирская область, Волынь, война России против Украины, Национальная полиция, полиграф, Нацполиция, проверки, Игорь Клименко
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