Нацполиция проверила 345 тыс. жителей районов, граничащих с Беларусью. Более 100 человек передали СБУ

"Хотя эти области и тыловые, но имеют общую границу со страной, которая позволила России напасть на Украину со своей территории и способствует терроризирующим обстрелам мирного украинского населения. Потому мы постоянно контролируем ситуацию в приграничных районах", – отметил Клименко.

По его словам, в целом полиция уже проверила более 345 тыс. человек почти в 1 тыс. приграничных населенных пунктов трех областей.

"Тех, кто вызвал особые подозрения, проверяли и на полиграфе. Более 100 человек полиция передала для дальнейшей отработки в СБУ", – добавил глава Нацполиции.

Клименко отметил, что профилактические меры в этих районах продолжаются.