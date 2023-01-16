Генпрокурор: Россия принципиально уничтожает украинский народ

Костин выступил на брифинге в Днепре у места попадания ракеты в жилой дом Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор подчеркнул, что ракета имеет очень высокую скорость, ее сложно отследить, и она не является точным оружием. По его словам, рядом нет ни одного военного объекта – ни в Днепре, ни в Кременчуге, где такая же ракета попала в торговый центр 27 июня 2022 года, ни в Сергеевке в Одесской области, где был нанесен удар ракетами Х-22 1 июля 2022 года.

"Это доказывает, что страна-агрессор принципиально уничтожает украинский народ", – сказал генпрокурор.

Он отметил, что хотя в РФ время от времени меняется военное руководство, именно этот полк дальней авиации, который атаковал Днепр, Кременчуг и Сергеевку, имеет одних и тех же руководителей. Это говорит о том, что высшее руководство РФ поддерживает их действия, сказал Костин.

"Нам известно, кто именно отдавал приказ, и мы найдем каждого причастного к очередному акту преступления против мирных граждан", – подчеркнул он.

По его словам, на этой неделе будет принято решение об объединении всех уголовных производств, которые связаны с гибелью людей и разрушением гражданских объектов из-за использования этой ракеты.

"Некоторые из наших партнеров недостаточно храбры, чтобы признать, что за акт агрессии должно быть наказание для высшего военно-политического руководства РФ. Это возможно только через специальный международный трибунал", – добавил он.