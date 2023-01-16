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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генпрокурор: Россия принципиально уничтожает украинский народ

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Костин выступил на брифинге в Днепре у места попадания ракеты в жилой дом
Костин выступил на брифинге в Днепре у места попадания ракеты в жилой дом
Фото: gp.gov.ua

Россия бьет ракетами Х-22 по местам, где поблизости нет никаких военных целей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на брифинге 16 января в Днепре. Видео опубликовал канал "Рада".

Генпрокурор подчеркнул, что ракета имеет очень высокую скорость, ее сложно отследить, и она не является точным оружием. По его словам, рядом нет ни одного военного объекта – ни в Днепре, ни в Кременчуге, где такая же ракета попала в торговый центр 27 июня 2022 года, ни в Сергеевке в Одесской области, где был нанесен удар ракетами Х-22 1 июля 2022 года.

"Это доказывает, что страна-агрессор принципиально уничтожает украинский народ", – сказал генпрокурор.

Он отметил, что хотя в РФ время от времени меняется военное руководство, именно этот полк дальней авиации, который атаковал Днепр, Кременчуг и Сергеевку, имеет одних и тех же руководителей. Это говорит о том, что высшее руководство РФ поддерживает их действия, сказал Костин.

"Нам известно, кто именно отдавал приказ, и мы найдем каждого причастного к очередному акту преступления против мирных граждан", – подчеркнул он.

По его словам, на этой неделе будет принято решение об объединении всех уголовных производств, которые связаны с гибелью людей и разрушением гражданских объектов из-за использования этой ракеты.

"Некоторые из наших партнеров недостаточно храбры, чтобы признать, что за акт агрессии должно быть наказание для высшего военно-политического руководства РФ. Это возможно только через специальный международный трибунал", – добавил он.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно, разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС. По состоянию на 13.00 16 января известно о 40 погибших (из них трое детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 46 сообщений о без вести пропавших, добавили в ГСЧС Украины.

По данным украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: Россия, Днепр, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, ракеты, Андрей Костин, Офис генпрокурора
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