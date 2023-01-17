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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Последние данные о трагедии в Днепре: 40 погибших, 25 пропали без вести

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Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

На месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре 14 января продолжаются спасательные работы. Об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко 17 января написал в Telegram.

По его словам, разбор завалов продолжается уже более 60 часов. На данный момент разобрано 90% обломков разрушенной девятиэтажки на набережной Победы.

Резниченко сообщил последние данные о жертвах и пострадавших.

"39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", – проинформировал глава ОВА.

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По предварительным данным, разрушены 72 квартиры и повреждены еще более 230, указали в ГСЧС.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В Офисе генпрокурора отмечали, что эти ракеты чрезвычайно неточные: они могут отклоняться от курса на расстояние до сотен метров. Этот же тип ракет оккупанты использовали в Сергеевке Одесской области и в Кременчуге Полтавской области. По данным прокуратуры, их может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Теги: Днепр, Днепропетровская область, раненые, армия РФ, спасатели, жертвы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, погибшие, пропавшие без вести
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