Последние данные о трагедии в Днепре: 40 погибших, 25 пропали без вести

По его словам, разбор завалов продолжается уже более 60 часов. На данный момент разобрано 90% обломков разрушенной девятиэтажки на набережной Победы.

Резниченко сообщил последние данные о жертвах и пострадавших.

"39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", – проинформировал глава ОВА.