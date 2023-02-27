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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Янукович со своим окружением в начале войны заезжал на территории Украины, был в районе Иванкова

 
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Руководство России, возможно, рассчитывало вернуть Януковича к власти в Украине на первом этапе полномасштабной войны
Руководство России, возможно, рассчитывало вернуть Януковича к власти в Украине на первом этапе полномасштабной войны 
Фото: EPA

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году беглый бывший президент Украины Виктор Янукович находился на территории Украины. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента Украины.

Гордон спросил, правда ли, что при условия взятия Киева российские оккупанты рассматривали сценарий возвращения к власти в Украине Януковича. По информации, которую получил журналист, Янукович, который к тому моменту уже находился в Беларуси, после свержения президента Украины Владимира Зеленского должен был приехать в Украину. Оккупанты якобы планировали сказать, что "это ваш президент, которого незаконно отстранили путем переворота в 2014 году". Журналист спросил, правдива ли эта информация. 

"Янукович заезжал со своим окружением на территорию Украины, [был] в районе Иванкова [Киевской области]", – ответил Арестович. 

По его словам, оккупанты в начале вторжения предприняли три попытки штурма Киева, Янукович прибыл в Украину "как раз под второй штурм", ориентировочно в начале – середине марта. 

"Они были уверены, что они возьмут [Киев], и он быстро понадобится. Поскольку все шло на часы, они пытались опередить мировое общественное мнение, возможность сопротивления, возможность перехвата создания какого-то нового правительства национального спасения... Они страховались, поэтому успели затащить его на территорию. По некоторым данным, достаточно обоснованным, он здесь был", – сказал Арестович. 

По его данным, Янукович с окружением пробыл в Украине несколько дней.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. В том же месяце стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. Суд отклонил эти иски только в мае, когда оккупантов уже вытеснили из северной части Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. 

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича, несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Гордон, Киевская область, Алексей Арестович, война России против Украины
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