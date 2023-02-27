Арестович: Янукович со своим окружением в начале войны заезжал на территории Украины, был в районе Иванкова

Гордон спросил, правда ли, что при условия взятия Киева российские оккупанты рассматривали сценарий возвращения к власти в Украине Януковича. По информации, которую получил журналист, Янукович, который к тому моменту уже находился в Беларуси, после свержения президента Украины Владимира Зеленского должен был приехать в Украину. Оккупанты якобы планировали сказать, что "это ваш президент, которого незаконно отстранили путем переворота в 2014 году". Журналист спросил, правдива ли эта информация.
"Янукович заезжал со своим окружением на территорию Украины, [был] в районе Иванкова [Киевской области]", – ответил Арестович.
По его словам, оккупанты в начале вторжения предприняли три попытки штурма Киева, Янукович прибыл в Украину "как раз под второй штурм", ориентировочно в начале – середине марта.
"Они были уверены, что они возьмут [Киев], и он быстро понадобится. Поскольку все шло на часы, они пытались опередить мировое общественное мнение, возможность сопротивления, возможность перехвата создания какого-то нового правительства национального спасения... Они страховались, поэтому успели затащить его на территорию. По некоторым данным, достаточно обоснованным, он здесь был", – сказал Арестович.
По его данным, Янукович с окружением пробыл в Украине несколько дней.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. В том же месяце стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. Суд отклонил эти иски только в мае, когда оккупантов уже вытеснили из северной части Украины.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СМИ сообщали, что Янукович в начале марта приезжал в Минск, так как Кремль хочет сделать его "президентом" Украины.
Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич считает, что иски, которые Янукович подал в ОАСК, связаны с этим. "Это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента – и тот формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента", – заявил он, подчеркнув, что ОАСК принял исковые заявления Януковича, несмотря на то, что сроки подачи исков были пропущены.