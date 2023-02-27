Арестович: Янукович со своим окружением в начале войны заезжал на территории Украины, был в районе Иванкова

Гордон спросил, правда ли, что при условия взятия Киева российские оккупанты рассматривали сценарий возвращения к власти в Украине Януковича. По информации, которую получил журналист, Янукович, который к тому моменту уже находился в Беларуси, после свержения президента Украины Владимира Зеленского должен был приехать в Украину. Оккупанты якобы планировали сказать, что "это ваш президент, которого незаконно отстранили путем переворота в 2014 году". Журналист спросил, правдива ли эта информация.

"Янукович заезжал со своим окружением на территорию Украины, [был] в районе Иванкова [Киевской области]", – ответил Арестович.

По его словам, оккупанты в начале вторжения предприняли три попытки штурма Киева, Янукович прибыл в Украину "как раз под второй штурм", ориентировочно в начале – середине марта.

"Они были уверены, что они возьмут [Киев], и он быстро понадобится. Поскольку все шло на часы, они пытались опередить мировое общественное мнение, возможность сопротивления, возможность перехвата создания какого-то нового правительства национального спасения... Они страховались, поэтому успели затащить его на территорию. По некоторым данным, достаточно обоснованным, он здесь был", – сказал Арестович.

По его данным, Янукович с окружением пробыл в Украине несколько дней.

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