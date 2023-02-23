Бескровный блицкриг и Медведчук во главе Украины. Financial Times рассказала о несбывшихся планах Путина по вторжению

The Financial Times поговорила с шестью давними доверенными лицами Путина, с людьми, участвовавшими в военных действиях России, а также с нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками на Западе и в Украине, и узнала о подготовке вторжения в Украину. Все собеседники говорили на условиях анонимности.

О планах по вторжению знало лишь ограниченное число приближенных к Путину

По данным издания, одним из немногих, кто знал о решении Путина вторгнуться в Украину до обращения, был глава МИД Сергей Лавров.

После обращения Путина 24 февраля несколько десятков российских бизнесменов собрались в Кремле на встречу, организованную накануне, рассказал человек, присутствовавший на встрече. По его словам, присутствующие были растеряны.

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Пока они ждали, один из бизнесменов проследил, как Лавров покидал очередную встречу, и потребовал от него объяснений, почему Путин решил вторгнуться. У Лаврова не было ответа: чиновники, с которыми он должен был встретиться в Кремле, знали об этом меньше, чем он, пишет издание.

"Ошеломленный олигарх спросил Лаврова, как Путин мог спланировать такое грандиозное вторжение в таком узком кругу – настолько, что большинство высокопоставленных чиновников в Кремле, экономическом кабинете России и ее бизнес-элите даже не поверили, что это возможно. "У него три советника, – ответил Лавров. – Иван Грозный. Петр Великий. И Екатерина Великая", – пишет издание.

Financial Times отмечает, то по путинскому плану вторжения, российские войска должны были захватить Киев в считанные дни в ходе "блестящего, сравнительно бескровного блицкрига".

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы сотни тысяч людей погибли. Все пошло ужасно не так", – говорит бывший высокопоставленный российский чиновник.

Накануне вторжения Путин был изолирован и плохо проинформирован о состоянии дел

Источники говорят, что Путин еще с 2014 года сильно сузил свое ближайшее окружение. Во времена пандемии его изолированность особенно усугубилась. Одним из немногих, кто проводил с Путиным продолжительное время, был его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук, который и вдохновил его на "миссию по утверждению величия России, во многом подобно Петру Великому".

"Он действительно верит во все, что говорит о сакральности и о Петре Великом. Он думает, что его будут помнить, как Петра", – говорит бывший высокопоставленный чиновник.

Financial Times пишет, что Путин все больше зацикливался на Украине, поскольку его отношения с президентом Владимиром Зеленским испортились. В частности, на это повлияло уменьшение влияния кума Путина Виктора Медведчука, который ранее был посредником между Киевом и Москвой.

"Но когда Путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, Медведчук настоял на том, чтобы украинцы встретили российские войска с распростертыми объятиями. Одна часть плана касалась Виктора Януковича, бывшего президента, который находится в России в изгнании после бегства от революции 2014 года против него. Он должен был выступить с видеообращением, придав Медведчуку легитимность и помазав его на управление Украиной при поддержке России", – говорится в статье.

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При этом российский чиновник сказал журналистам, что в Москве скептически относились к словам Медведчука.

"Если Медведчук говорит, что идет дождь, нужно выглянуть в окно – будет солнечно. У вас есть опросы, у вас есть спецслужбы – как вы можете делать что-то серьезное на основании того, что говорит Медведчук?" – говорит он.

В то же время в неизбежности победы России над Украиной Путина также уверила ФСБ, пишут журналисты. Источник в западной разведке говорит, что ФСБ выстроила целую систему, позволяющую говорить Путину то, что он хочет услышать. Были выданы огромные бюджеты, и коррупция была на всех уровнях.

Отговорить Путина от войны пытался секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который призывал дать дипломатии еще один шанс, пишет издание. По словам источников, близких к Кремлю, Патрушев знал о плохом состоянии российской армии. Но Путин его не послушал, считая, что он лучше проинформирован.

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В итоге, как пишет издание, сеть Медведчука в Украине взяла российские деньги и сбежала, отказавшись присоединяться к вторжению.

Также не сбылись и довоенные прогнозы о том, что украинская армия развалится, которые в значительной степени основывались на предположении, что российские ВВС быстро установят контроль над небом Украины.

Вместо этого на фоне широко распространенного беспорядка среди захватчиков российская армия сбила несколько собственных самолетов в первые дни вторжения. В результате, по словам двух западных чиновников и одного украинского чиновника, у РФ закончились пилоты, имеющие опыт боевых действий с участием наземных сил и готовые летать.

Сейчас, когда блицкриг провалился, Путин все еще не собирается отступать. Знающие его люди заявили Financial Times, что "даже когда ему становится очевидна огромная цена вторжения в Россию, Путин более чем когда-либо полон решимости довести его до конца".

"Он [Путин] говорит: "Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть сложно". Но как убедить сумасшедшего? Его мозг рухнет, если он поймет, что это была ошибка. Он никому не доверяет", – сказал высокопоставленный российский чиновник.