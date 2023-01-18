Зеленский: Фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступления от оккупантов

Зеленский: Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными Фото: president.gov.ua

"Как всегда, весь день сегодня в связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", – сказал Зеленский.

Он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за эффективное поражение врага и стойкость на Донбассе, а также подразделения ГУР Минобороны за действия, которые уменьшают шансы оккупантов.

"Участвовал в форуме в Давосе. Месседж от Украины очень простой и честный: ни у кого сейчас в свободном мире нет возможности медлить. Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько нужно для поражения террористов", – сказал президент.

В частности, отметил он, сегодня объявлено, что Канада готовит новый пакет оборонной помощи для Украины, в котором будут бронемашины.

"Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", – добавил Зеленский.