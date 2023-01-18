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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшее время "реформа Шойгу" не отразится на войне в Украине. У ВСУ есть окно возможностей до лета – ISW

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В ISW ожидают, что объявленная Шойгу реформа российской армии может дать свои плоды не ранее 2024 года, если все пойдет по плану
В ISW ожидают, что объявленная Шойгу реформа российской армии может дать свои плоды не ранее 2024 года, если все пойдет по плану
Фото: kremlin.ru

Объявленная министром обороны России Сергеем Шойгу реформа вооруженных сил РФ в ближайшие месяцы не приведет к изменению баланса сил на фронте в Украине, но в перспективе способна повысить уровень военной угрозы со стороны РФ. Об этом в оперативном анализе за 16 января пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По мнению аналитиков, эти реформы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

Однако она сможет всерьез изменить соотношение сил к 2024 году и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе для НАТО, считают в ISW.

"Украина, вероятно, сохранит окно возможностей [для успешной деоккупации] до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", – прогнозируют аналитики.

В целом способность России добиться крупномасштабных и быстрых изменений военного потенциала зависит от готовности президента РФ Владимира Путина перенаправить значительную часть бюджета страны на наращивание военной мощи и на несколько лет фактически перевести Россию в режим военного положения. Есть признаки того, что Путин может быть готов на это пойти, предостерегают аналитики ISW.

Остается неясным, отмечают эксперты, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.

Они добавляют, что ранее Шойгу делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы. Например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и набрать 100 тыс. езервистов в августе 2021 года.

Кроме того, по данным ISW, ранее Россия сталкивалась с проблемами полного укомплектования даже существующих бригад и полков, а также с отсутствием достаточного количества инструкторов. Проблемой стало формирование одной новой дивизии, о которой было объявлено в 2020 году. А реформирование 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия РФ) заняло более года.

Россия также по-прежнему будет сталкиваться с экономическими проблемами, которые могут ограничивать возможности российского командования по снабжению своих войск, напоминают в ISW.

Контекст:

О намерении Кремля увеличить армию РФ Шойгу заявил 21 декабря 2022 года. "Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал он на коллегии минобороны России. Также он  хочет поэтапно увеличить минимальный возраст призывников с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Тогда же Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.

Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из них 1,151 млн человек – военнослужащие.

17 января Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил РФ по поручению российского президента Владимира Путина, которая пройдет в 2023-2026 годах.. Помимо увеличения  численности вооруженных сил уже до 1,5 млн военнослужащих, реформа, среди прочего, предполагает формирование "самодостаточных" группировок на аннексированных территориях Украины, а также усиление военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения.

Теги: Владимир Путин, реформы, оккупация, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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