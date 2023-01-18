В ближайшее время "реформа Шойгу" не отразится на войне в Украине. У ВСУ есть окно возможностей до лета – ISW

В ISW ожидают, что объявленная Шойгу реформа российской армии может дать свои плоды не ранее 2024 года, если все пойдет по плану Фото: kremlin.ru

По мнению аналитиков, эти реформы демонстрируют намерение России реформировать вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины.

Однако она сможет всерьез изменить соотношение сил к 2024 году и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России, в том числе для НАТО, считают в ISW.

"Украина, вероятно, сохранит окно возможностей [для успешной деоккупации] до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", – прогнозируют аналитики.

В целом способность России добиться крупномасштабных и быстрых изменений военного потенциала зависит от готовности президента РФ Владимира Путина перенаправить значительную часть бюджета страны на наращивание военной мощи и на несколько лет фактически перевести Россию в режим военного положения. Есть признаки того, что Путин может быть готов на это пойти, предостерегают аналитики ISW.

Остается неясным, отмечают эксперты, сможет ли Россия создать достаточно сил, чтобы полностью укомплектовать их до доктринальной численности в условиях продолжающейся войны.

Они добавляют, что ранее Шойгу делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы. Например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) и набрать 100 тыс. езервистов в августе 2021 года.

Кроме того, по данным ISW, ранее Россия сталкивалась с проблемами полного укомплектования даже существующих бригад и полков, а также с отсутствием достаточного количества инструкторов. Проблемой стало формирование одной новой дивизии, о которой было объявлено в 2020 году. А реформирование 150-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия РФ) заняло более года.

Россия также по-прежнему будет сталкиваться с экономическими проблемами, которые могут ограничивать возможности российского командования по снабжению своих войск, напоминают в ISW.