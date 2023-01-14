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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Я ужасно разочарован в российском народе, до начала полномасштабной войны я думал о нем лучше

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Россияне пополняют оккупационную армию и не бунтуют. Это расстраивает Шейтельмана
Россияне пополняют оккупационную армию и не бунтуют. Это расстраивает Шейтельмана
Фото: EPA

Живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман разочарован тем, что в России во время первой волны мобилизации не было серьезных протестов. Не прогнозирует он их и во время второй волны, которая, вероятно, начнется зимой 2023 года. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вот впереди, как говорят, мобилизация большая: 500 тыс., говорят, призовут под ружье. Как вы считаете... Допустим, они это сделают. Это не вызовет в России на этот раз хоть каких-то потрясений? Все-таки полмиллиона мужиков забирают не то что из народного хозяйства, а от семей. И бурятами, якутами уже не отделаешься, и дагестанцами. Надо уже Москву и Питер забирать", – поинтересовался Гордон.

Политтехнолог усомнился, что российские власти призовут полмиллиона новобранцев.

"Взять призвать 500 [тыс.] – это, значит, устроить логистическую такую пробку страшную, неразрешимую. Поэтому я думаю, что речь пойдет снова про какие-то похожие [на первую мобилизацию] цифры. Это раз. Второе: вот вы говорите, поднимется ли толпа? Я слышал многих людей, которые перед первой мобилизацией говорили: "Мобилизации не будет, потому что если ее провести, то дальше..." – вспоминает он.

Политтехнолог вспоминает, что "оптимисты", предрекавшие мобилизации неудачу, перечисляли и вероятные "потрясения" и много других проблем, которые могли бы привести к ее срыву или отмене.

"Я очень осторожно говорил, что я не верю. Уже не верю, уже все, уже поздно: раньше надо было. Россиянам, в смысле. Бежать будут, а бунтовать не будут. Я разочарован ужасно в российском народе. Я прямо думал о нем лучше до начала полномасштабной войны. Прямо о народе, который там сидит. Поэтому я думаю, что нет пока [не будет потрясений]. Пока, я думаю, заберут еще 300 [тыс. мобилизованных в армию]. Да, снова убежит тот же миллион. Потому что они уже вернулись: они не убежали навсегда", – сказал Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в феврале в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. 11 января военная разведка Украины сообщила, что с 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанных, в Кремле это заявление назвали "информационной диверсией"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия планирует объявить новую волну мобилизации 15 января, а весной и летом использовать мобилизованных в наступательных операциях. 

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Москва, Кремль, оккупация, мобилизация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, мужчины, российские военные, российские оккупанты, россияне, Михаил Шейтельман
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