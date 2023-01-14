Политтехнолог Шейтельман: Я ужасно разочарован в российском народе, до начала полномасштабной войны я думал о нем лучше

"Вот впереди, как говорят, мобилизация большая: 500 тыс., говорят, призовут под ружье. Как вы считаете... Допустим, они это сделают. Это не вызовет в России на этот раз хоть каких-то потрясений? Все-таки полмиллиона мужиков забирают не то что из народного хозяйства, а от семей. И бурятами, якутами уже не отделаешься, и дагестанцами. Надо уже Москву и Питер забирать", – поинтересовался Гордон.

Политтехнолог усомнился, что российские власти призовут полмиллиона новобранцев.

"Взять призвать 500 [тыс.] – это, значит, устроить логистическую такую пробку страшную, неразрешимую. Поэтому я думаю, что речь пойдет снова про какие-то похожие [на первую мобилизацию] цифры. Это раз. Второе: вот вы говорите, поднимется ли толпа? Я слышал многих людей, которые перед первой мобилизацией говорили: "Мобилизации не будет, потому что если ее провести, то дальше..." – вспоминает он.

Политтехнолог вспоминает, что "оптимисты", предрекавшие мобилизации неудачу, перечисляли и вероятные "потрясения" и много других проблем, которые могли бы привести к ее срыву или отмене.

"Я очень осторожно говорил, что я не верю. Уже не верю, уже все, уже поздно: раньше надо было. Россиянам, в смысле. Бежать будут, а бунтовать не будут. Я разочарован ужасно в российском народе. Я прямо думал о нем лучше до начала полномасштабной войны. Прямо о народе, который там сидит. Поэтому я думаю, что нет пока [не будет потрясений]. Пока, я думаю, заберут еще 300 [тыс. мобилизованных в армию]. Да, снова убежит тот же миллион. Потому что они уже вернулись: они не убежали навсегда", – сказал Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО