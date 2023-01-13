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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По оценкам военной разведки Украины, РФ пытается создать двухмиллионную армию

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Новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины, считают в ГУР
Новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины, считают в ГУР
Фото: ЕРА

Россия хочет довести количественный состав своей армии до 2 млн человек. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило 13 января в Telegram.

После первой волны мобилизации, по официальным данным РФ, было призвано 300 тыс. человек, которые, после короткого обучения уже направлены на фронт. В ГУР считают, что Кремль в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.

"В армию РФ попадут еще 500 тыс. россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", – пишут в разведке.

Там констатируют, что подготовка к оглашению новой волны в России уже идет: на законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

По оценкам ГУР Минобороны, масштаб подготовки говорит о том, что руководство РФ планирует создать армию численностью около 2 млн человек. 

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия планирует 15 января объявить новую волну мобилизации и мобилизовать в январе – феврале еще 500 тыс. военных, чтобы использовать их в наступательных операциях уже весной и летом.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк 9 января заявил, что новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины.

Теги: Россия, мобилизация, армия РФ, российская агрессия, ГУР Минобороны Украины
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