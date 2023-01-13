По оценкам военной разведки Украины, РФ пытается создать двухмиллионную армию

Новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины, считают в ГУР Фото: ЕРА

После первой волны мобилизации, по официальным данным РФ, было призвано 300 тыс. человек, которые, после короткого обучения уже направлены на фронт. В ГУР считают, что Кремль в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации.

"В армию РФ попадут еще 500 тыс. россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", – пишут в разведке.

Там констатируют, что подготовка к оглашению новой волны в России уже идет: на законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

По оценкам ГУР Минобороны, масштаб подготовки говорит о том, что руководство РФ планирует создать армию численностью около 2 млн человек.