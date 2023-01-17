Путин поручил увеличить армию РФ, создать новые военные округа в Москве и Петербурге, а также усилить финскую границу

По его словам, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. Реформа предполагает количественные и структурные изменения войск.

"Президентом РФ принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов", – цитирует пресс-служба выступление Шойгу на совещании в МО.

Он отметил, что расширение численности "должно быть синхронизировано со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения и военной техники".

Шойгу анонсировал:

создание двух новых военных округов – Московского и Ленинградского;

формирование "самодостаточных" группировок на аннексированных территориях Украины;

создание армейского корпуса в республике Карелия;

формирование трех мотострелковых дивизий в составе сухопутных войск, двух десантно-штурмовых дивизий в воздушно-десантных войсках, а также переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;

усиление военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения.

Реформа запланирована на 2023–2026 годы. В МО отметили, что она потребует от высших чинов армии "компетентных решений", расширения военного образования и "полного объема бюджетных средств".