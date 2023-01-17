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Путин поручил увеличить армию РФ, создать новые военные округа в Москве и Петербурге, а также усилить финскую границу

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По словам Шойгу (слева), реформа армии потребует компетентных решений командования
По словам Шойгу (слева), реформа армии потребует компетентных решений командования
Фото: ЕРА

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил страны. Об этом пресс-служба минобороны РФ 17 января сообщила в Telegram.

По его словам, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. Реформа предполагает количественные и структурные изменения войск.

"Президентом РФ принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов", – цитирует пресс-служба выступление Шойгу на совещании в МО.

Он отметил, что расширение численности "должно быть синхронизировано со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения и военной  техники".

Шойгу анонсировал:

  • создание двух новых военных округов – Московского и Ленинградского;
  • формирование "самодостаточных" группировок на аннексированных территориях Украины;
  • создание армейского корпуса в республике Карелия;
  • формирование трех мотострелковых дивизий в составе сухопутных войск, двух десантно-штурмовых дивизий в воздушно-десантных войсках, а также переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;
  • усиление военно-морского флота, воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения.

Реформа запланирована на 2023–2026 годы. В МО отметили, что она потребует от высших чинов армии "компетентных решений", расширения военного образования и "полного объема бюджетных средств".

Контекст:

О намерении Кремля увеличить армию РФ Шойгу заявил 21 декабря. "Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал он на коллегии минобороны России 21 декабря. Также он  хочет поэтапно увеличить минимальный возраст призывников с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Тогда же Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.

После объявленной  21 сентября "частичной" мобилизации в России, по заявлениям президента РФ, ее пополнили  318 тыс. человек. 49 тыс. из них участвуют во вторжении РФ в Украину, сказал Путин 4 ноября.

Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из них 1,151 млн человек – военнослужащие.

Теги: Владимир Путин, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Шойгу, армия РФ, минобороны РФ
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