Путин поручил увеличить армию РФ, создать новые военные округа в Москве и Петербурге, а также усилить финскую границу

По его словам, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. Реформа предполагает количественные и структурные изменения войск.
"Президентом РФ принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов", – цитирует пресс-служба выступление Шойгу на совещании в МО.
Он отметил, что расширение численности "должно быть синхронизировано со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок по гособоронзаказу вооружения и военной техники".
Шойгу анонсировал:
Реформа запланирована на 2023–2026 годы. В МО отметили, что она потребует от высших чинов армии "компетентных решений", расширения военного образования и "полного объема бюджетных средств".
О намерении Кремля увеличить армию РФ Шойгу заявил 21 декабря. "Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал он на коллегии минобороны России 21 декабря. Также он хочет поэтапно увеличить минимальный возраст призывников с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.
Тогда же Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.
После объявленной 21 сентября "частичной" мобилизации в России, по заявлениям президента РФ, ее пополнили 318 тыс. человек. 49 тыс. из них участвуют во вторжении РФ в Украину, сказал Путин 4 ноября.
Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из них 1,151 млн человек – военнослужащие.