Шустер: У России нет ничего, ни ПВО, ни зимней одежды, ни снарядов. Армия РФ оказалась армией голодранцев

"Россия – самая коррумпированная страна в Европе. Мотивации идти в Украину воевать у них в общем-то не было. Они вообще даже не думали об этом. А если и будут воевать, то с какой-нибудь Грузией, с какой-нибудь Эстонией, а Украина вообще с хлебом и солью их будет приветствовать. И они все разворовали. Они докладывали, что у них все работает. Если я не ошибаюсь, это было где-то в феврале 2022 года незадолго до вторжения. Когда директор ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить. Тогда еще были "умные" головы, которые говорили, что он приехал договариваться с россиянами. Ничего подобного: он приехал предупредить, какие будут последствия, если Россия пойдет на такое. И Патрушев ему ответил: "Мы с вами на одном уровне, мы вас не боимся. Вот мы увидели, на каком они уровне", – сказал Шустер.

Он отметил, что российские власти ставили на все руководящие посты исключительно лояльных людей. При этом не смотрели, воруют эти чиновники или нет, главное – лояльность, отметил Шустер.

"Они все разворовали, все абсолютно. Они рапортовали, что все у них хорошо. И в итоге у них нет ничего – ни ПВО, ни одежды зимней, ни снарядов. Они оказались армией ободранцев. А армия ободранцев для Украины, конечно – это хорошо", – сказал телеведущий.

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