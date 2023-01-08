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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: У России нет ничего, ни ПВО, ни зимней одежды, ни снарядов. Армия РФ оказалась армией голодранцев

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Шустер высказался о состоянии российской армии
Шустер высказался о состоянии российской армии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В России чиновники за много лет полностью разворовали армию. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Россия – самая коррумпированная страна в Европе. Мотивации идти в Украину воевать у них в общем-то не было. Они вообще даже не думали об этом. А если и будут воевать, то с какой-нибудь Грузией, с какой-нибудь Эстонией, а Украина вообще с хлебом и солью их будет приветствовать. И они все разворовали. Они докладывали, что у них все работает. Если я не ошибаюсь, это было где-то в феврале 2022 года незадолго до вторжения. Когда директор ЦРУ прилетел в Москву, чтобы предупредить. Тогда еще были "умные" головы, которые говорили, что он приехал договариваться с россиянами. Ничего подобного: он приехал предупредить, какие будут последствия, если Россия пойдет на такое. И Патрушев ему ответил: "Мы с вами на одном уровне, мы вас не боимся. Вот мы увидели, на каком они уровне", – сказал Шустер.

Он отметил, что российские власти ставили на все руководящие посты исключительно лояльных людей. При этом не смотрели, воруют эти чиновники или нет, главное – лояльность, отметил Шустер.

"Они все разворовали, все абсолютно. Они рапортовали, что все у них хорошо. И в итоге у них нет ничего – ни ПВО, ни одежды зимней, ни снарядов. Они оказались армией ободранцев. А армия ободранцев для Украины, конечно – это хорошо", – сказал телеведущий.

 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 января, силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, коррупция, армия РФ, война России против Украины, российские военные
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