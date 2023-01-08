Шустер: У России чудовищный генетический отбор. То обстоятельство, что Пригожин – приближенное лицо к императору, – реально вырождение

"У России, если возьмем даже только XX век, – чудовищная история и чудовищный генетический отбор. Даже то обстоятельство, что такой человек, как Пригожин, – с его характером, с его внешностью, с его прошлым, с его лексикой, с его вообще мировоззрением, – является приближенным лицом к "императору", – это уже реально о многом говорит. Это уже реально вырождение", – сказал он.

Телеведущий отметил, что россиянам такое слышать "сложно" и "больно", потому что "это народ, который дал миру не так уж и мало".

"Этот народ всегда давал возможность тиранам убивать лучших. [...] Был это [Владимир] Ленин, был это [Лев] Троцкий, был это [Иосиф] Сталин, сейчас это [президент России Владимир] Путин, не имеет значения, – все лучшие люди были уничтожены так или иначе. Остались такие, как Пригожин", – объяснил Шустер.

Он считает, что Россия "должна найти в себе силы изменить ход истории", "стать другой" и "пройти через чистилище".

"Просто исторически они совершают самоубийство, иначе назвать не могу. [...] В России не будет рождаться ничего положительного, никаких талантов, ничего не будет, будут рождаться пригожины, кадыровы, путины", – заявил Шустер.

По его словам, это также и "европейская беда".

"Они же все это экспортируют так или иначе. Насилие мыслящих, как они, людей, преступность, "грязные" деньги – все это валится в Европу", – подчеркнул Шустер.

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