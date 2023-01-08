Шустер: У России чудовищный генетический отбор. То обстоятельство, что Пригожин – приближенное лицо к императору, – реально вырождение

"У России, если возьмем даже только XX век, – чудовищная история и чудовищный генетический отбор. Даже то обстоятельство, что такой человек, как Пригожин, – с его характером, с его внешностью, с его прошлым, с его лексикой, с его вообще мировоззрением, – является приближенным лицом к "императору", – это уже реально о многом говорит. Это уже реально вырождение", – сказал он.
Телеведущий отметил, что россиянам такое слышать "сложно" и "больно", потому что "это народ, который дал миру не так уж и мало".
"Этот народ всегда давал возможность тиранам убивать лучших. [...] Был это [Владимир] Ленин, был это [Лев] Троцкий, был это [Иосиф] Сталин, сейчас это [президент России Владимир] Путин, не имеет значения, – все лучшие люди были уничтожены так или иначе. Остались такие, как Пригожин", – объяснил Шустер.
Он считает, что Россия "должна найти в себе силы изменить ход истории", "стать другой" и "пройти через чистилище".
"Просто исторически они совершают самоубийство, иначе назвать не могу. [...] В России не будет рождаться ничего положительного, никаких талантов, ничего не будет, будут рождаться пригожины, кадыровы, путины", – заявил Шустер.
По его словам, это также и "европейская беда".
"Они же все это экспортируют так или иначе. Насилие мыслящих, как они, людей, преступность, "грязные" деньги – все это валится в Европу", – подчеркнул Шустер.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
Российский политолог Валерий Соловей заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Пригожин открыто готовит своих наемников и медийный ресурс к "фазе полураспада или распада элит" в России.