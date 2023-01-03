Шустер: У Саакашвили серьезное повреждение мозга. Все можно поправить, но это должно произойти немедленно

"Ситуация с Михаилом Саакашвили – она на грани жизни и смерти. Начиная с его ареста и заключения, ему давали 14 препаратов разного рода. Это такой психококтейль... В основном это препараты, действующие на психику. Да, там есть некоторые как бы невинные препараты типа мелатонина, но в коктейле и мелатонин играет свою роль. У него началась дисфункция белого вещества в префронтальной коре мозга", – сказал Шустер.
Он объяснил, что префронтальная кора мозга – это та, которую мы можем считать аналогом исполнительной власти. Эта часть мозга отвечает за реакции, и у Саакашвили она сильно повреждена, сказал телеведущий.
"Таким образом, они превращают Михаила Саакашвили в овощ. Просто в овощ. И есть вещества, которые вызывают зависимость. Специально ему дают вещества, которые вызывают зависимость, включая опиоиды. Это значит, что в моменты, когда они ему не дают: к примеру, если они его хотят помучить, – то у него начинается то, что мы называем ломкой на жаргоне. Это первая часть вот такая. Потом, начиная с 29 сентября, его коктейль сузился до шести веществ. И этот коктейль стал еще мощнее. То есть реально у него серьезное повреждение мозга. Это все можно поправить, но это должно произойти немедленно", – подчеркнул Шустер.
Он напомнил, что также в организме Саакашвили были обнаружены тяжелые металлы. По его совам, это неофициальная часть того, что ему вводили.
"А там у нас и ртуть, которая очень опасна, и мышьяк, и барий... То есть это реально смертельные препараты. То есть в любой день это может произойти", – сказал он.
Телеведущий заявил, что Саакашвили надо срочно доставлять в специализированную клинику и он должен пройти через процесс серьезного детокса.
Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе. Читайте полный текст интервью
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет находиться в заключении и умрет в тюрьме.