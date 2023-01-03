Шустер: У Саакашвили серьезное повреждение мозга. Все можно поправить, но это должно произойти немедленно

"Ситуация с Михаилом Саакашвили – она на грани жизни и смерти. Начиная с его ареста и заключения, ему давали 14 препаратов разного рода. Это такой психококтейль... В основном это препараты, действующие на психику. Да, там есть некоторые как бы невинные препараты типа мелатонина, но в коктейле и мелатонин играет свою роль. У него началась дисфункция белого вещества в префронтальной коре мозга", – сказал Шустер.

Он объяснил, что префронтальная кора мозга – это та, которую мы можем считать аналогом исполнительной власти. Эта часть мозга отвечает за реакции, и у Саакашвили она сильно повреждена, сказал телеведущий.

"Таким образом, они превращают Михаила Саакашвили в овощ. Просто в овощ. И есть вещества, которые вызывают зависимость. Специально ему дают вещества, которые вызывают зависимость, включая опиоиды. Это значит, что в моменты, когда они ему не дают: к примеру, если они его хотят помучить, – то у него начинается то, что мы называем ломкой на жаргоне. Это первая часть вот такая. Потом, начиная с 29 сентября, его коктейль сузился до шести веществ. И этот коктейль стал еще мощнее. То есть реально у него серьезное повреждение мозга. Это все можно поправить, но это должно произойти немедленно", – подчеркнул Шустер.

Он напомнил, что также в организме Саакашвили были обнаружены тяжелые металлы. По его совам, это неофициальная часть того, что ему вводили.

"А там у нас и ртуть, которая очень опасна, и мышьяк, и барий... То есть это реально смертельные препараты. То есть в любой день это может произойти", – сказал он.

Телеведущий заявил, что Саакашвили надо срочно доставлять в специализированную клинику и он должен пройти через процесс серьезного детокса.

Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе. Читайте полный текст интервью

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