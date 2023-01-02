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Сейсембаев о Саакашвили: Я надеюсь на мудрость грузинского народа, нельзя человека добивать

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Сейсембаев: Я считаю, что Саакашвили целенаправленно травят, потихоньку убивают. Это единственный сценарий для грузинской власти
Сейсембаев: Я считаю, что Саакашвили целенаправленно травят, потихоньку убивают. Это единственный сценарий для грузинской власти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает упущением грузинского народа происходящее с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"С Михаилом Саакашвили происходят ужасные вещи. Я считаю, это просто упущение грузинского народа. Ну нельзя поступать с таким талантом, самородком... Какие бы у него не были политические взгляды – поверьте, это все наносное, поверхностное, имеется ввиду, что сейчас там борьба, кажется, что политические какие-то разногласия и так далее. Но если брать с точки зрения генофонда нации – он ярчайший представитель грузинской нации. Это бесспорно. Опыт грузинских реформ – это бесспорно его заслуга, достижения и так далее. Ну нельзя, нужно все равно, при всех его недостатках, понимать все заслуги, которые он сделал для грузинского народа. Я в Михаиле Саакашвили вижу все лучшие черты грузинского народа. И не только в Михаиле. Я знаю еще всю его команду, просто безмерно их люблю, уважаю. Это реально достойные люди. Я просто восхищаюсь ими", – сказал он.

Сейсембаев выразил готовность помочь Саакашвили и подчеркнул: "К сожалению, это пока не в наших силах".

"Я надеюсь на здравомыслие, на мудрость грузинского народа, на то, что... ну нельзя человека добивать. Явно же его травят, явно его доводят до смерти. Они не могут прямо убить его, не могут. В то же время они не могут его держать в добром здравии. Я считаю, что его целенаправленно травят, потихоньку убивают. Это единственный сценарий для грузинской власти, и это надо озвучивать, чтобы они не думали, что вот этот трюк пройдет. Все равно это будет пятно. Я считаю, если они доведут Михаила Саакашвили до смерти, то это такое несмываемое пятно на совести вообще всей Грузии будет! Я не знаю просто, мне трудно это передать. Это реально достояние достояние страны, достояние нации", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

До того, как стало известно об отравлении Саакашвили, президент Польши Анджей Дуда говорил президенту Грузии Саломе Зурабишиви, что арест экс-президента портит имидж страны, подавшей в этому году заявку на членство в ЕС, писали СМИ. В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет в заключении и умрет в тюрьме.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, Михаил Саакашвили, отравление, Маргулан Сейсембаев
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