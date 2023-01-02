Сейсембаев о Саакашвили: Я надеюсь на мудрость грузинского народа, нельзя человека добивать

"С Михаилом Саакашвили происходят ужасные вещи. Я считаю, это просто упущение грузинского народа. Ну нельзя поступать с таким талантом, самородком... Какие бы у него не были политические взгляды – поверьте, это все наносное, поверхностное, имеется ввиду, что сейчас там борьба, кажется, что политические какие-то разногласия и так далее. Но если брать с точки зрения генофонда нации – он ярчайший представитель грузинской нации. Это бесспорно. Опыт грузинских реформ – это бесспорно его заслуга, достижения и так далее. Ну нельзя, нужно все равно, при всех его недостатках, понимать все заслуги, которые он сделал для грузинского народа. Я в Михаиле Саакашвили вижу все лучшие черты грузинского народа. И не только в Михаиле. Я знаю еще всю его команду, просто безмерно их люблю, уважаю. Это реально достойные люди. Я просто восхищаюсь ими", – сказал он.

Сейсембаев выразил готовность помочь Саакашвили и подчеркнул: "К сожалению, это пока не в наших силах".

"Я надеюсь на здравомыслие, на мудрость грузинского народа, на то, что... ну нельзя человека добивать. Явно же его травят, явно его доводят до смерти. Они не могут прямо убить его, не могут. В то же время они не могут его держать в добром здравии. Я считаю, что его целенаправленно травят, потихоньку убивают. Это единственный сценарий для грузинской власти, и это надо озвучивать, чтобы они не думали, что вот этот трюк пройдет. Все равно это будет пятно. Я считаю, если они доведут Михаила Саакашвили до смерти, то это такое несмываемое пятно на совести вообще всей Грузии будет! Я не знаю просто, мне трудно это передать. Это реально достояние достояние страны, достояние нации", – подчеркнул он.

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