В российскую регулярную армию на войну в Украине мобилизуют наркозависимых – Центр национального сопротивления

В России наркоманов берут не только в ЧВК, но и в вооруженные силы, заявили в ЦНС Фото: EPA

Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил сдавшийся в плен российский солдат. По его словам, он не вылечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики в то время, когда воевал в Запорожской области. Наркотики мужчина взял с собой в качестве лекарства.

Пленный мобилизовался из-за угрозы предстать перед судом – его задержали по управлению автомобилем без документов. Для того, чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину, говорится в сообщении.

"В целом стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. Сражаются они не только в частных военных компаниях, но и в регулярных войсках", – отметили в ЦНС.