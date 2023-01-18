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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российскую регулярную армию на войну в Украине мобилизуют наркозависимых – Центр национального сопротивления

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В России наркоманов берут не только в ЧВК, но и в вооруженные силы, заявили в ЦНС
В России наркоманов берут не только в ЧВК, но и в вооруженные силы, заявили в ЦНС
Фото: EPA

Чтобы выполнить показатели по мобилизации в Северной Осетии (РФ), местные военкоматы мобилизуют наркозависимых. Об этом 18 января сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил сдавшийся в плен российский солдат. По его словам, он не вылечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики в то время, когда воевал в Запорожской области. Наркотики мужчина взял с собой в качестве лекарства.

Пленный мобилизовался из-за угрозы предстать перед судом – его задержали по управлению автомобилем без документов. Для того, чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину, говорится в сообщении.

"В целом стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. Сражаются они не только в частных военных компаниях, но и в регулярных войсках", – отметили в ЦНС.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Теги: наркотики, мобилизация, наркомания, армия РФ, война России против Украины, российские военные
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