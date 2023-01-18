В российскую регулярную армию на войну в Украине мобилизуют наркозависимых – Центр национального сопротивления

Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил сдавшийся в плен российский солдат. По его словам, он не вылечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики в то время, когда воевал в Запорожской области. Наркотики мужчина взял с собой в качестве лекарства.
Пленный мобилизовался из-за угрозы предстать перед судом – его задержали по управлению автомобилем без документов. Для того, чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину, говорится в сообщении.
"В целом стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. Сражаются они не только в частных военных компаниях, но и в регулярных войсках", – отметили в ЦНС.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.