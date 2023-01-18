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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты идентифицировали командира ЧВК "Вагнер" в Соледаре. Это судимый за мошенничество экс-военный из РФ

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Пригожин на камеру похвалил Елизарова за "взятие" Соледара
Пригожин на камеру похвалил Елизарова за "взятие" Соледара
Скриншот: "Кепка Пригожина" / Telegram

Некоммерческий проект российского бизнесмена и оппозиционера Михаила Ходорковского центр "Досье" идентифицировал вагнеровца, командовавшего штурмом Соледара Донецкой области. Об этом центр "Досье" сообщил 17 января в Telegram.

Расследователи напоминают, что 14 января 2023 года в Telegram-канале "Кепка Пригожина", освещающего деятельность российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и ее создателя, российского бизнесмена Евгения Пригожина, появился видеоролик, где "повар Путина" представляет "командующего взятием Соледара".

Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК "Вагнер" называет его "опытным бойцом", который якобы взял город "без жевания соплей за две недели".

В действительности, уточняет центр "Досье", бои за Соледар продолжались с весны 2022 года и, по заявлениям украинской стороны, идут до сих пор.

В центре "Досье" утверждают, что установили личность человека, которого Пригожин представил как командующего своими наемниками в Соледаре.

"Его зовут Антон Олегович Елизаров. Он родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003 году – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Елизаров служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, где командовал взводом и ротой.

Кроме того, как выяснили расследователи, он был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

"В 2014 году военная карьера Елизарова пошла под откос. Его обвинили в мошенничестве со служебной квартирой – Елизаров предоставил недостоверные документы при ее приватизации. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. руб. (53,5 тыс. грн по сегодняшнему курсу). Елизаров безуспешно судился с минобороны за квартиру, в 2016 году его выселили", – сообщает центр "Досье".

По данным расследователей, как минимум с 2016 года Елизаров числится в ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос, номер М-0136. Он воевал в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро, работал в 2018–2019 годах в ЦАР инструктором, в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии.

В сентябре 2022 года, пишет центр "Досье", Елизаров появлялся вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах вагнеровца Алексея Нагина. На видеозаписи на одежде Елизарова видны награды – звезда героя России и "звезды героя", которыми его наградили боевики "ДНР" и "ЛНР".

Контекст:

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминало ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие" Соледара стало возможным благодаря "штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".

Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" заявил в ответ, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто "взял Соледар", потому что "лодка и так качается", сказав, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

В тот же день минобороны опубликовало новый пресс-релиз, в котором говорится о ведущей роли ЧВК "Вагнер" в штурме Соледара.

Издание "Медуза" изучило все сообщения в официальном Telegram-канале минобороны с начала войны. До этого пресс-релиза словосочетание "ЧВК "Вагнер" там ни разу не употреблялось.

Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что Пригожин, таким образом, победил в схватке с минобороны РФ, добившись признания участия наемников в боях за Соледар. ISW также писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.

Вооруженные силы Украины уже несколько дней подряд опровергают заявления российских оккупантов (первое из них сделал именно Пригожин) о якобы полном взятии Соледара под контроль, сообщая, что в городе ведутся тяжелые бои.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, штурм, Соледар, мошенничество, армия РФ, ДНР, расследование, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, мошенник, ЛНР, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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