Журналисты идентифицировали командира ЧВК "Вагнер" в Соледаре. Это судимый за мошенничество экс-военный из РФ

Расследователи напоминают, что 14 января 2023 года в Telegram-канале "Кепка Пригожина", освещающего деятельность российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и ее создателя, российского бизнесмена Евгения Пригожина, появился видеоролик, где "повар Путина" представляет "командующего взятием Соледара".

Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК "Вагнер" называет его "опытным бойцом", который якобы взял город "без жевания соплей за две недели".

В действительности, уточняет центр "Досье", бои за Соледар продолжались с весны 2022 года и, по заявлениям украинской стороны, идут до сих пор.

В центре "Досье" утверждают, что установили личность человека, которого Пригожин представил как командующего своими наемниками в Соледаре.

"Его зовут Антон Олегович Елизаров. Он родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003 году – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Елизаров служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, где командовал взводом и ротой.

Кроме того, как выяснили расследователи, он был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.



"В 2014 году военная карьера Елизарова пошла под откос. Его обвинили в мошенничестве со служебной квартирой – Елизаров предоставил недостоверные документы при ее приватизации. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. руб. (53,5 тыс. грн по сегодняшнему курсу). Елизаров безуспешно судился с минобороны за квартиру, в 2016 году его выселили", – сообщает центр "Досье".

По данным расследователей, как минимум с 2016 года Елизаров числится в ЧВК "Вагнер" с позывным Лотос, номер М-0136. Он воевал в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро, работал в 2018–2019 годах в ЦАР инструктором, в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии.



В сентябре 2022 года, пишет центр "Досье", Елизаров появлялся вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах вагнеровца Алексея Нагина. На видеозаписи на одежде Елизарова видны награды – звезда героя России и "звезды героя", которыми его наградили боевики "ДНР" и "ЛНР".