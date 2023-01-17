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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина – Институт исследования войны

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Глава Кремля пытается подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве
Глава Кремля пытается подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве
Фото: ЕРА

Кремль продолжает публично опровергать заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что продвижение в Соледаре (Донецкая область) – заслуга исключительно его наемников. Об этом в оперативном анализе за 16 января пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики отмечают, что президент России Владимир Путин лично отметил "успех на передовой" министерства обороны РФ, отвечая на вопросы журналистов 15 января. Его слова транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, были преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве. Ранее Путин воздерживался от комментариев о тактических успехах его армии в Украине, отмечают в институте.

"Путин, возможно, также стремится продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях", – говорится в сообщении.

В ISW обратили внимание, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков хотя и косвенно, но также обвинил Пригожина в разжигании публичного конфликта между минобороны и ЧВК. На брифинге он сказал, что заявления Пригожина являются "продуктами информационных манипуляций".

Военные эксперты считают, что слова Пескова направлены против владельца "Вагнера", чья критика становится все более "наглой". Россияне "будут помнить как российских военнослужащих, так и силы "Вагнера" за их достижения", заявил пресс-секретарь.

Контекст:

Пригожин в последние полгода не раз подвергал жесткой критике руководство армии РФ и российское военное командование. В январе 2023 года ISW уже отмечал, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".

10 января ISW писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминало ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие Соледара стало возможным благодаря штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск". В ответ Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" заявил в ответ, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто взял Соледар, потому что "лодка и так качается", сказав, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

Теги: Владимир Путин, Донецкая область, Кремль, Дмитрий Песков, Соледар, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, ISW
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