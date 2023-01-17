Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина – Институт исследования войны

Аналитики отмечают, что президент России Владимир Путин лично отметил "успех на передовой" министерства обороны РФ, отвечая на вопросы журналистов 15 января. Его слова транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, были преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве. Ранее Путин воздерживался от комментариев о тактических успехах его армии в Украине, отмечают в институте.

"Путин, возможно, также стремится продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях", – говорится в сообщении.

В ISW обратили внимание, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков хотя и косвенно, но также обвинил Пригожина в разжигании публичного конфликта между минобороны и ЧВК. На брифинге он сказал, что заявления Пригожина являются "продуктами информационных манипуляций".

Военные эксперты считают, что слова Пескова направлены против владельца "Вагнера", чья критика становится все более "наглой". Россияне "будут помнить как российских военнослужащих, так и силы "Вагнера" за их достижения", заявил пресс-секретарь.