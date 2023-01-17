Шустер: Думаю, Герасимов не простит Пригожину оскорбительных слов, которые в его адрес были произнесены

Пригожин может поплатиться за критику и резкие высказывания в адрес Герасимова, прогнозирует Шустер Фото: mil.ru

Бацман предложила обсудить обнародованные пропагандистскими российскими СМИ сведения о том, что Пригожин после назначения Герасимова и отказа минобороны РФ признавать вклад ЧВК "Вагнер" в якобы "взятие" Соледара Донецкой области срочно полетел к президенту России Владимиру Путину в Санкт-Петербург, и самолет Путина будто бы "тоже полетел в Питер".

"Я думаю, Пригожин чувствует, что ждут его трудные времена с Герасимовым во главе всей военной операции… Мы же не знаем, вызвал ли его Путин или он попросился к Путину", – сказал телеведущий.

По его мнению, если Пригожин попросился к Путину, "это одна история", если же Путин сам вызвал владельца ЧВК – "это другая история".

"Если Путин его вызвал, он может сказать [Пригожину]: "Ты сейчас будешь подчиняться Герасимову. Ну, во-первых, пойди там, упади в колени и извинись", – предположил Шустер.

Телеведущему кажется, что если создатель ЧВК "Вагнер" полетел к президенту страны-оккупанта по своей инициативе и Путин его принял, то Пригожин "будет как-то спасать свою шкуру".

"Потому что, я думаю, Герасимов ему не простит этих оскорбительных слов, которые в его адрес были произнесены. Особенно когда мы говорим о человеке, которому 67 лет, он генерал, герой России и тому подобное – это выдержать трудно", – заявил он.

Комментируя назначение Герасимова, Шустер отдает предпочтение версии, что это "внутренняя интрига" в военной верхушке и окружении Путина.

"В гораздо большей степени, чем, я надеюсь, подготовка к какому-то широкомасштабному наступлению со стороны российской армии. Во-первых, я не верю, что они сейчас в состоянии это сделать, а во вторых, я не верю в их военное искусство", – резюмировал телеведущий.

Пригожин в последние полгода не раз подвергал жесткой критике руководство армии РФ и российское военное командование. В январе 2023 года американский Институт исследования войны отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".

В конце декабря 2022 года вагнеровцы нанесли прямое оскорбление Герасимову, а Пригожин дал понять, что находится на стороне своих наемников, писала "Русская служба BBC News".

"Начальнику Генерального штаба! Ты п…дор и черт еб…ный! У нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то! Назвать тебя нечем, кроме одного слова - это п…дор! Когда пацаны гибнут, где вы все?" – такое видеопослание Герасимову записали наемники с закрытыми лицами.

Ролик в российском сегменте соцсетей сперва посчитали "украинским вбросом". Однако 26 декабря сам Пригожин опроверг версии, согласно которым за записью ролика могут стоять "украинские националисты" и подтвердил, что это сделали "ребята" из его ЧВК. Он добавил, что проблемы у его наемников "возникают на каждом шагу" и что эти проблемы они "заставят решить". Кого именно "заставят", Пригожин не уточнил.

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