Шустер: Думаю, Герасимов не простит Пригожину оскорбительных слов, которые в его адрес были произнесены

Бацман предложила обсудить обнародованные пропагандистскими российскими СМИ сведения о том, что Пригожин после назначения Герасимова и отказа минобороны РФ признавать вклад ЧВК "Вагнер" в якобы "взятие" Соледара Донецкой области срочно полетел к президенту России Владимиру Путину в Санкт-Петербург, и самолет Путина будто бы "тоже полетел в Питер".
"Я думаю, Пригожин чувствует, что ждут его трудные времена с Герасимовым во главе всей военной операции… Мы же не знаем, вызвал ли его Путин или он попросился к Путину", – сказал телеведущий.
По его мнению, если Пригожин попросился к Путину, "это одна история", если же Путин сам вызвал владельца ЧВК – "это другая история".
"Если Путин его вызвал, он может сказать [Пригожину]: "Ты сейчас будешь подчиняться Герасимову. Ну, во-первых, пойди там, упади в колени и извинись", – предположил Шустер.
Телеведущему кажется, что если создатель ЧВК "Вагнер" полетел к президенту страны-оккупанта по своей инициативе и Путин его принял, то Пригожин "будет как-то спасать свою шкуру".
"Потому что, я думаю, Герасимов ему не простит этих оскорбительных слов, которые в его адрес были произнесены. Особенно когда мы говорим о человеке, которому 67 лет, он генерал, герой России и тому подобное – это выдержать трудно", – заявил он.
Комментируя назначение Герасимова, Шустер отдает предпочтение версии, что это "внутренняя интрига" в военной верхушке и окружении Путина.
"В гораздо большей степени, чем, я надеюсь, подготовка к какому-то широкомасштабному наступлению со стороны российской армии. Во-первых, я не верю, что они сейчас в состоянии это сделать, а во вторых, я не верю в их военное искусство", – резюмировал телеведущий.
Пригожин в последние полгода не раз подвергал жесткой критике руководство армии РФ и российское военное командование. В январе 2023 года американский Институт исследования войны отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".
В конце декабря 2022 года вагнеровцы нанесли прямое оскорбление Герасимову, а Пригожин дал понять, что находится на стороне своих наемников, писала "Русская служба BBC News".
"Начальнику Генерального штаба! Ты п…дор и черт еб…ный! У нас нет снарядов, там парни гибнут за нас. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то! Назвать тебя нечем, кроме одного слова - это п…дор! Когда пацаны гибнут, где вы все?" – такое видеопослание Герасимову записали наемники с закрытыми лицами.
Ролик в российском сегменте соцсетей сперва посчитали "украинским вбросом". Однако 26 декабря сам Пригожин опроверг версии, согласно которым за записью ролика могут стоять "украинские националисты" и подтвердил, что это сделали "ребята" из его ЧВК. Он добавил, что проблемы у его наемников "возникают на каждом шагу" и что эти проблемы они "заставят решить". Кого именно "заставят", Пригожин не уточнил.
11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Суровикин, стал заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке.
Шустер считает, что отставке Суровикина с точки зрения "сегодняшней кремлелогии" – это поражение Пригожина и Кадырова
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что назначение Герасимова продемонстрировало: Кадырова и Пригожина использовали, а когда они стали не нужны – отодвинули. Он добавил, что это назначение – повышение ставок в войне и борьба за власть
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.