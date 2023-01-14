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Шустер об отставке Суровикина: С точки зрения сегодняшней кремлелогии это поражение Пригожина и Кадырова

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Шустер: Путину нужно найти стрелочника
Шустер: Путину нужно найти стрелочника
Фото: Шустер Online / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер высказал мнение, что замена командующего российской группировской войск в Украине Сергея Суровикина на главу Генштаба Валерия Герасимова может быть связана с интригами внутри Кремля.

"Понижение Суровикина, возвращение [на должность командующего российской группировкой войск в Украине Валерия] Герасимова – победа [министра обороны РФ Сергея] Шойгу по большому счету. В общем, кровати можно менять сколько угодно, если нет новых кадров", – отметил Шустер.

Он полагает, что замена военного руководства может быть попыткой снять ответственность за гибель большого количества военных с президента РФ Владимира Путина.

"Путин в некоей изоляции, но все же кто-то к нему как-то подходит, с кем-то он общается. Он же не живет в своей пещере. Там все против всех, там шпионы, там предатели, там черт знает что творится. Кто несет ответственность за гибель мобилизованных в новогоднюю ночь? Путин. Путину нужно найти стрелочника. Вот он и нашел такого стрелочника. Он убрал этого "генерала Армагеддон", как его называют, или "мясник сирийский", – сказал Шустер.

По его словам, назначение Герасимова не связано с его профессиональным уровнем.

"Я думаю, что кто-то донес до Путина, что [основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин и его гвардия, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров и его TikTok-войска, что Суровикин, который в общем-то ими был выдвинут, возможно, попытаются совершить какой-нибудь переворот. Что это угроза для Путина и его власти. Кто-то ему это шепнул. К примеру, мог тот же Шойгу. Я думаю, если посмотреть с точки зрения сегодняшней кремлелогии, это скорее такое поражение Пригожина и Кадырова", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

11 января 2023 года Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в УкраинеПредыдущий командующий, генерал Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, война, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, война России против Украины, Валерий Герасимов, интервью, Сергей Суровикин
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