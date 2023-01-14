ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хороший признак начала феерического конца". Подоляк прокомментировал "драку" Пригожина с минобороны РФ на тему "кто засеет своими трупами Соледар"

Подоляк приветствует "драку" между оккупантами за влияние, называя ее "признаком начала конца"
Подоляк приветствует "драку" между оккупантами за влияние, называя ее "признаком начала конца"
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 января в Telegram выразил мнение, что конфликт между российским министерством обороны и создателем российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным за право приписать себе главную роль в якобы взятии Соледара Донецкой области – это хороший признак.

"Между российским агентством фейковых новостей (минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин / [главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор] Золотов / [заместитель командующего российской группировкой в Украине генерал Сергей] Суровикин) началась публичная драка. Тема – "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими трупами Соледар". Хороший признак начала феерического конца [для РФ]!" – написал Подоляк.

Контекст:

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминало ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие" Соледара стало возможным благодаря "штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".

Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" заявил в ответ, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто "взял Соледар", потому что "лодка и так качается", сказав, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

В тот же день минобороны опубликовало новый пресс-релиз, в котором говорится о ведущей роли ЧВК "Вагнер" в штурме Соледара.

Издание "Медуза" изучило все сообщения в официальном Telegram-канале минобороны с начала войны. До этого пресс-релиза словосочетание "ЧВК "Вагнер" там ни разу не употреблялось.

Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что Пригожин, таким образом, победил в схватке с минобороны РФ, добившись признания участия наемников в боях за Соледар. ISW также писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.

Вооруженные силы Украины уже несколько дней подряд опровергают заявления российских оккупантов (первое из них сделал именно Пригожин) о якобы полном взятии Соледара под контроль, сообщая, что в городе ведутся тяжелые бои.

Теги: Россия, Украина, драка, Донецкая область, оккупация, министерство обороны РФ, Вооруженные силы Украины, наемники, Соледар, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, конфликт, Виктор Золотов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, Михаил Подоляк, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (247339)
2
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (99327)
3
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (57586)
4
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (55438)
5
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (53967)
6
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь (42084)
7
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (42050)
8
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (34424)
 
 
 
 