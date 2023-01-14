"Хороший признак начала феерического конца". Подоляк прокомментировал "драку" Пригожина с минобороны РФ на тему "кто засеет своими трупами Соледар"

"Между российским агентством фейковых новостей (минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин / [главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор] Золотов / [заместитель командующего российской группировкой в Украине генерал Сергей] Суровикин) началась публичная драка. Тема – "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими трупами Соледар". Хороший признак начала феерического конца [для РФ]!" – написал Подоляк.

Контекст:

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминало ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие" Соледара стало возможным благодаря "штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".

Пригожин через пресс-службу своей компании "Конкорд" заявил в ответ, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто "взял Соледар", потому что "лодка и так качается", сказав, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

В тот же день минобороны опубликовало новый пресс-релиз, в котором говорится о ведущей роли ЧВК "Вагнер" в штурме Соледара.

Издание "Медуза" изучило все сообщения в официальном Telegram-канале минобороны с начала войны. До этого пресс-релиза словосочетание "ЧВК "Вагнер" там ни разу не употреблялось.

Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что Пригожин, таким образом, победил в схватке с минобороны РФ, добившись признания участия наемников в боях за Соледар. ISW также писал, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы ЧВК "Вагнер", настаивая на ее "исключительной" роли.

Вооруженные силы Украины уже несколько дней подряд опровергают заявления российских оккупантов (первое из них сделал именно Пригожин) о якобы полном взятии Соледара под контроль, сообщая, что в городе ведутся тяжелые бои.