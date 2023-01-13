Хвалить Шойгу и ругать "Вагнер". Российским пропагандистам дали новые указания для освещения войны в Украине – ГУР МО

Общие рекомендации содержат 11 пунктов. В частности, среди них требование ориентироваться на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников.

В информационных материалах и комментариях экспертов рекомендовано акцентировать внимание на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего войсками оккупантов в Украине Валерия Герасимова.

Удары по критической энергетической инфраструктуре Украины пропагандистам нужно оправдывать, ссылаясь на "вынужденность" таких действий.

Также рекомендуется подчеркивать предоставление Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно пропагандистам указали сосредотачивать внимание на том, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего НАТО.

Частную военную компанию "Вагнер" нельзя упоминать в положительном контексте. Пропагандистам рекомендовано делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК.

Также российским журналистам указано отслеживать и цитировать публикации иностранных СМИ, в которых говорится об успехах российских войск и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание российские власти советуют уделить заявлениям западных и украинских политиков, которые можно подать в таком ключе.

"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны-агрессора", – отмечают в украинской разведке.