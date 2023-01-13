Хвалить Шойгу и ругать "Вагнер". Российским пропагандистам дали новые указания для освещения войны в Украине – ГУР МО

Общие рекомендации содержат 11 пунктов. В частности, среди них требование ориентироваться на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников.
В информационных материалах и комментариях экспертов рекомендовано акцентировать внимание на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего войсками оккупантов в Украине Валерия Герасимова.
Удары по критической энергетической инфраструктуре Украины пропагандистам нужно оправдывать, ссылаясь на "вынужденность" таких действий.
Также рекомендуется подчеркивать предоставление Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно пропагандистам указали сосредотачивать внимание на том, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего НАТО.
Частную военную компанию "Вагнер" нельзя упоминать в положительном контексте. Пропагандистам рекомендовано делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках ЧВК.
Также российским журналистам указано отслеживать и цитировать публикации иностранных СМИ, в которых говорится об успехах российских войск и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание российские власти советуют уделить заявлениям западных и украинских политиков, которые можно подать в таком ключе.
"В целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны-агрессора", – отмечают в украинской разведке.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ, по данным Генштаба ВСУ на 13 января, уничтожили около 114 130 российских оккупантов. Также уничтожено 3098 танков, 286 самолетов, 276 вертолетов, 723 крылатые ракеты, 17 кораблей и катеров и другая военная техника.