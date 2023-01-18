"Мы должны помочь". Через несколько месяцев или недель в войне может наступить момент, который даст ответ, выживет ли Украина – Дуда

Дуда: Мы понимаем украинцев. Они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. Но сегодня, прежде всего, они должны выжить Фото: prezydent.pl

Трансляция дискуссии велась на сайте форума.

Дуда отметил, что Украине нужно "оружие, оружие и оружие".

"Оружие – самое главное сейчас. Потому что эта война очень сложная. Еще не конец войны. Россия еще не побеждена. Много российских солдат на фронте. Мы опасаемся, что именно сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, возможно, начнется через несколько месяцев. Важно уже сейчас отправить в Украину дополнительную военную поддержку", – добавил он.

Особенно это касается современных танков и ракет, подчеркнул Дуда. Вооружение Украине нужно для защиты и чтобы остановить возможное наступление РФ, пояснил он.

"Помощи, которую мы отправили в Украину, недостаточно. Украине нужно больше нашей помощи. Мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Потому что ситуация действительно тяжелая. Я опасаюсь, что через несколько месяцев, может быть недель, будет решающий момент войны, который даст ответ на вопрос: выживет ли Украина. Мы соседи Украины. Я президент Польши, которая, как вы знаете, является членом НАТО и Евросоюза. Мы понимаем украинцев. Мы знаем, что они действительно хотят быть частью западного политического сообщества и западной зоны безопасности. Они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. Но сегодня, прежде всего, они должны выжить. Они должны сохранить свою страну и суверенитет, они должны остаться свободными. И сейчас это очень важно, мы должны помочь им", – подчеркнул Дуда.