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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы должны помочь". Через несколько месяцев или недель в войне может наступить момент, который даст ответ, выживет ли Украина – Дуда

Дуда: Мы понимаем украинцев. Они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. Но сегодня, прежде всего, они должны выжить
Дуда: Мы понимаем украинцев. Они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. Но сегодня, прежде всего, они должны выжить
Фото: prezydent.pl

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, призвал союзников увеличить военную помощь Украине и предоставить в частности танки.

Трансляция дискуссии велась на сайте форума. 

Дуда отметил, что Украине нужно "оружие, оружие и оружие". 

"Оружие – самое главное сейчас. Потому что эта война очень сложная. Еще не конец войны. Россия еще не побеждена. Много российских солдат на фронте. Мы опасаемся, что именно сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, возможно, начнется через несколько месяцев. Важно уже сейчас отправить в Украину дополнительную военную поддержку", – добавил он. 

Особенно это касается современных танков и ракет, подчеркнул Дуда. Вооружение Украине нужно для защиты и чтобы остановить возможное наступление РФ, пояснил он. 

"Помощи, которую мы отправили в Украину, недостаточно. Украине нужно больше нашей помощи. Мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им. Потому что ситуация действительно тяжелая. Я опасаюсь, что через несколько месяцев, может быть недель, будет решающий момент войны, который даст ответ на вопрос: выживет ли Украина. Мы соседи Украины. Я президент Польши, которая, как вы знаете, является членом НАТО и Евросоюза. Мы понимаем украинцев. Мы знаем, что они действительно хотят быть частью западного политического сообщества и западной зоны безопасности. Они хотят быть членом Евросоюза и НАТО. Но сегодня, прежде всего, они должны выжить. Они должны сохранить свою страну и суверенитет, они должны остаться свободными. И сейчас это очень важно, мы должны помочь им", – подчеркнул Дуда. 

Контекст:

В течение последних месяцев ведутся дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard, особенно активно вопрос начал обсуждаться в январе 2023 года, перед очередным заседанием контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" (оно запланировано на 20 января). Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. С призывом незамедлительно дать Украине танки Leopard 17 января выступил Европарламент

Берлин о таком решении пока не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, НАТО, Польша, Всемирный экономический форум, помощь, наступление, Анджей Дуда, война России против Украины, Евросоюз, Leopard
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