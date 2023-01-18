У России нет ни желания, ни планов восстанавливать оккупированные ею территории Украины – польская разведка

Полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что у России нет "никакого представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины", и они приходят в упадок.
Recent intelligence as well as experience after Russia's attack on Ukraine in 2014 show that Russia has no idea, no desire or plans to rebuild and develop Ukraine's occupied territories. They fall into ruin. pic.twitter.com/wyHKWEW9pG— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 17, 2023
У Кремля "нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением", и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину, отмечает Жарын.
"Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение – вот визитная карточка сегодняшней России", – резюмировал представитель польских спецслужб.
Russian invaders focus on destroying more and more areas of Ukraine. This seems to be enough for them.— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 17, 2023
Death and destruction - this is the trademark of today's Russia.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
По состоянию на январь 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.