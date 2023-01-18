У России нет ни желания, ни планов восстанавливать оккупированные ею территории Украины – польская разведка

Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины, отметили в Польше Фото: EPA

Полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что у России нет "никакого представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины", и они приходят в упадок.

Recent intelligence as well as experience after Russia's attack on Ukraine in 2014 show that Russia has no idea, no desire or plans to rebuild and develop Ukraine's occupied territories. They fall into ruin. pic.twitter.com/wyHKWEW9pG — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 17, 2023

У Кремля "нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением", и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину, отмечает Жарын.

"Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение – вот визитная карточка сегодняшней России", – резюмировал представитель польских спецслужб.

Russian invaders focus on destroying more and more areas of Ukraine. This seems to be enough for them.



Death and destruction - this is the trademark of today's Russia. — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) January 17, 2023