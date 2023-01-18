ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России нет ни желания, ни планов восстанавливать оккупированные ею территории Украины – польская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины, отметили в Польше
Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины, отметили в Польше
Фото: EPA

Новые разведданные, так же, как и новейшая история, показывают, что Россия даже не собирается восстанавливать разрушенные и захваченные ею населенные пункты Украины – только разрушать новые. Об этом написал в Twitter 17 января представитель министра – координатора разведслужб Польши Станислав Жарын.

Полученные польской разведкой данные, а также анализ результатов агрессии России против Украины в 2014 году показывают, что у России нет "никакого представления, желания или планов по восстановлению и развитию оккупированных территорий Украины", и они приходят в упадок.

У Кремля "нет средств на реконструкцию, нет идей, как возместить ущерб, нанесенный вторжением", и при этом российское присутствие вызывает сопротивление населения, которое, несмотря на режим оккупации, пытается бороться за свободную Украину, отмечает Жарын.

"Российские оккупанты сосредотачиваются на разрушении все новых и новых территорий Украины. И похоже, что их это устраивает. Смерть и разрушение – вот визитная карточка сегодняшней России", – резюмировал представитель польских спецслужб. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на январь 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Польша, оккупация, разведка, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, восстановление, Станислав Жарын
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (270299)
2
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (134195)
3
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (104127)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (66423)
5
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (62348)
6
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (61355)
7
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (37396)
8
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (33426)
 
 
 
 